PRISÃO Influenciador Babal Guimarães tem prisão em regime fechado decretada após agredir namorada A mudança ocorre em meio ao processo de execução penal ao qual ele já respondia por violência doméstica em outro caso

Dias após ser flagrado agredindo a namorada, a modelo Karla Lessa, em frente a um condomínio de Maceió, em Alagoas, o influenciador Babal Guimarães teve a pena regredida do regime aberto para o fechado. A mudança ocorre em meio ao processo de execução penal ao qual ele já respondia por violência doméstica em outro caso.

O Estadão teve acesso à decisão da 16ª Vara Criminal da Capital, que concluiu que o influenciador descumpriu as condições impostas para permanecer no regime aberto.

De acordo com o documento, ele foi alertado, no momento em que deixou o sistema prisional, de que qualquer descumprimento ou falta grave poderia resultar em regressão automática. Nos autos, consta a informação de que o influenciador teria cometido um novo crime, o que, segundo o juíz, torna inviável a manutenção do regime atual.

A decisão foi tomada de forma cautelar, antes mesmo da audiência prevista na Lei de Execução Penal para ouvir Babal.

O Estadão solicitou um posicionamento à equipe do influenciador, mas não teve retorno; o espaço segue aberto.

Histórico de violência contra mulher

A nova agressão reacende o histórico de denúncias contra Babal, que acumula três episódios de violência contra parceiras. O caso mais antigo ocorreu em 2019, quando ele agrediu a então esposa, Teresa Santos Costa. O processo terminou em condenação, em novembro de 2024, a 1 ano e quatro meses de prisão por violência doméstica.

Mesmo cumprindo a pena inicialmente em regime aberto, o influenciador teve a prisão decretada em janeiro deste ano, após descumprir medidas impostas pela Justiça - entre elas, o recolhimento noturno e a obrigatoriedade de justificar mensalmente suas atividades. Ele chegou a ser transferido para o regime fechado, mas, em fevereiro, voltou para a prisão domiciliar após decisão da Justiça de Alagoas.

Outra denúncia envolvendo o influenciador ocorreu em 2023, desta vez feita pela influenciadora Emily Garcia, com quem Babal foi casado e teve um filho. À época, ela relatou ter sofrido agressões e apresentou fotos de hematomas. A Justiça concedeu medida protetiva, determinando que ele se mantivesse a pelo menos 500 metros de distância da ex.



