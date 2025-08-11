A- A+

celebridades Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis

O influenciador Felca contou que precisou tomar providências para sua segurança após se posicionar contra apostas online e, mais recentemente, gravar um vídeo denunciando perfil que exploram a imagem de crianças na internet. No mesmo dia em que publicou Adultização, que já soma 26 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, Felca revelou que anda com carro blindado e seguranças para se proteger de possíveis ameaças.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis. "Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo", comentou sobre a postagem que fez na última quinta-feira, 7.

Conhecido pelo conteúdo humorístico, Felca resolveu fazer a denúncia após observar o crescimento de conteúdos de pedofilia nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Adultização chegou a 5 milhões de visualizações em um único dia.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.



