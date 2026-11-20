A- A+

LUTO Gabriel Félix, noivo de Xsbel, morre aos 29 anos: "Dor que nunca imaginei", diz influenciadora O casal ganhou destaque nas redes sociais compartilhando a rotina em família e conteúdos de humor

O influenciador digital Gabriel Félix morreu aos 29 anos na noite dessa quinta-feira (19). A noiva dele, a influenciadora cearense Isabelle Abreu, popularmente chamada na internet de Xsbel, confirmou a morte nesta sexta-feira (20).

A companheira de Gabriel publicou a informação nas redes sociais afirmando que não sabe ainda a causa da morte do jovem. O casal tem uma filha de 3 anos chamada Amelie e desde julho de 2025 eram noivos, quando Félix pediu Isabelle em casamento.

Na publicação compartilhada no Instagram, Xsbel disse que o "amor é eterno", mas lamentou a morte do companheiro.

"É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir", expressou.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu compartilhavam nas redes sociais a rotina do casal em família produzindo conteúdos de humor, cultura nordestina, moda vintage e relatos sobre maternidade.

No Instagram, o perfil de Xsbel acumula 4,8 milhões de seguidores, enquanto o de Gabriel tem 1,7 milhão.

Leia o texto compartilhado por Isabelle Abreu:

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história. Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história. Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está. Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família".

Veja também