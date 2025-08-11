A- A+

RIO DE JANEIRO Influenciador Maumau diz à polícia não se lembrar quem lhe deu arma, mas conta detalhes nas redes Maurício foi preso em flagrante, quando policiais encontraram revólver em sua casa, durante operação sobre jogos de azar

Durante a operação Desfortuna, que teve 15 influenciadores digitais como alvos, o empresário conhecido como Maumau ZK foi preso em flagrante, depois de os policiais encontrarem uma arma com numeração suprimida em sua casa, sem que tivesse o registro e nem porte para ela. O Globo teve acesso ao seu depoimento para a polícia, em que Maurício Martins Júnior diz “ter ganhado a arma de presente de um amigo, o qual não soube identificar”.

Ao ser solto, depois de pagar fiança de cem salários mínimos (R$ 151.800), o valor máximo para prisões relacionadas a porte ilegal de armas, ele gravou um pronunciamento nas redes sociais para seus seguidores. Por lá, ele contou a história com mais detalhes. Embora também não tenha identificado a pessoa que lhe presenteou, Maumau o chamou de colega e disse que ele ganhou a arma no seu aniversário, em agosto do ano passado.

“Ganhei de um colega meu, depois de a gente fazer um vídeo para o YouTube num estande de tiro. Aí no meu aniversário, ele me presenteou. Mas, tipo assim, na resenha, não analisei os fatos de que era uma arma e tal. E também não sabia de peça de arma raspada. Sinceramente. Desde então, guardei ela na caixa de sapato aqui em casa e a arma ficou lá. Nunca foi usada”, disse ele, no seu perfil de Instagram.





O presente também não foi uma simples lembrança. Modelos novos de um revólver calibre .38 da marca Rossi, como o encontrado na casa de Maumau, são vendidos por valores que ficam entre R$ 6 mil e R$ 7 mil atualmente. Ainda no Instagram, ele disse que os agentes foram respeitosos e fizeram uma série de perguntas a ele.

“Perguntaram onde estavam as chaves dos carros, objetos de valor, ouro e relógio, essas paradas. Eles perguntando: Tem dinheiro aí na casa? Falei que não. Tem droga? Não uso droga, não bebo e não fumo. Tem arma? E eu não sei mentir. Falei que tem um canela seca aí, uma arma velha aí. E eu fui lá e entreguei a arma para eles. Estava escondida. Eu peguei e entreguei, até para me livrar. E o B.O. de eu ter ficado preso foi por conta dessa arma velha aí, que eu me lasquei. Eu mesmo entreguei, e eu mesmo vou responder por isso”, conclui.

No seu depoimento, Maurício disse ainda que encontra-se em bom estado de saúde, mas que faz tratamento ambulatorial por possuir síndrome do pânico diagnosticada. Ele ainda afirmou ser pai de uma menina de apenas um mês, fruto de seu casamento com a também influenciadora Julya Freitas.

Maurício e outros 14 influenciadores são suspeitos de promoção ilegal de jogos de azar on-line, com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A ação ocorreu na última quinta-feira (7/08) e teve diligências no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais para cumprir 31 mandados de busca e apreensão.

Também na sua rede, Maumau negou as acusações e disse ter apenas contrato de publicidade com uma casa de apostas. Afirmou ainda que a operação não tem a ver com a sua empresa e que seus advogados já estão cuidando disso.

Veja também