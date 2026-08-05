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MÉXICO Influenciador mexicano é morto a tiros em transmissão ao vivo César Gastelum, com mais de 500 mil seguidores no TikTok, fazia uma "live" ao lado de dois amigos quando uma motocicleta com duas pessoas parou ao seu lado e o condutor atirou em sua cabeça

Um influenciador mexicano foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (4) durante uma transmissão ao vivo em frente a um restaurante no estado de Sinaloa, no noroeste do país.

César Gastelum, com mais de 500 mil seguidores no TikTok, fazia uma 'live' ao lado de dois amigos, vestidos de entregadores de comida como parte de um desafio, quando uma motocicleta com duas pessoas parou ao seu lado e o condutor atirou em sua cabeça.

Nesse momento, a transmissão foi interrompida e posteriormente retirada pela plataforma, embora portais de notícias tenham preservado parte do vídeo e divulgado as imagens do ataque.

Os primeiros relatos da polícia mencionavam a morte de um entregador, mas, graças à gravação e a vários depoimentos, ele foi posteriormente identificado como Gastelum, que, segundo a imprensa, tinha cerca de 25 anos e produzia conteúdo sobre estilo de vida.

O ataque ocorreu em uma movimentada praça comercial próxima à sede da Promotoria de Sinaloa, em Culiacán, capital do estado.

Militares e policiais foram mobilizados enquanto peritos recolhiam evidências e retiravam o corpo, segundo imagens de emissoras de TV.

Esse distrito é abalado há dois anos por disputas internas do poderoso cartel local.

Segundo a imprensa, mais de dez influenciadores, alguns supostamente ligados a grupos criminosos, foram assassinados nos últimos anos em Sinaloa.

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