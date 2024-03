A- A+

RIO Influenciadora digital Samara Mapoua é libertada após prisão por posse ilegal de arma A mulher foi detida com uma pistola de numeração raspada, além de com 12 cápsulas de munição; a criadora de conteúdo saiu do presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, neste domingo (31)

A influenciadora digital Samara Mapoua, de 30 anos, foi libertada do presídio de Benfica, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (31). Ela foi presa na madrugada de terça-feira (26), quando foi detida em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Um vídeo compartilhado pela mãe da influenciadora mostra o momento em que Samara é recebida pela família e amigos, segurando um alvará de soltura.

Em um comunicado divulgado em suas redes sociais por meio de sua assessoria jurídica, Samara justificou sua prisão, alegando que agiu para proteger os indivíduos que estavam com ela na ocasião.

Relembre o caso

Os policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar (Maré) encontraram uma pistola no carro em que estava a criadora de conteúdo durante patrulhamento na Avenida Brasil, na altura de Olaria, na Zona Norte do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes deram ordem de parada "um veículo em atitude suspeita com seis ocupantes" na última terça-feira (26).

Em meio a revista, os policiais encontraram uma pistola carregada, juntamente com seis celulares. O material e o carro foram apreendidos, e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Na sede policial, a influenciadora se identificou como proprietária da arma, e foi constatado que ela estava portando a pistola ilegalmente.

Os detalhes do boletim de ocorrência, obtidos pelo jornal O Globo, revelam que a pistola encontrada estava com a numeração raspada e escondida sob o banco do passageiro. A arma estava completamente carregada, com 12 cápsulas de munição intactas.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil informou que a influenciadora foi conduzida por policiais militares à 22ª Delegacia de Polícia (Penha), onde foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Samara passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

