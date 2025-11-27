A- A+

A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar sua rotina de tratamento contra um linfoma de Hodgkin, precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e entubada. A informação foi compartilhada pelo marido na influencer, Lucas Borbas, nesta quinta-feira, 27.

Lucas apareceu chorando nos stories do Instagram e pediu orações por Isabel. Segundo ele, a influenciadora passou "muito mal" durante a madrugada. No hospital, foi constatado que ela estava com excesso de magnésio no sangue. "Depois disso, a Isabel parou de respirar e de ter saturação", disse ele.

Na quarta, 26, o marido da influencer havia compartilhado que Isabel passaria por uma colonoscopia e uma endoscopia. Ela recebeu alta do hospital no último dia 10 após passar por um transplante de medula óssea.





Isabel realizou o transplante em outubro. Tanto seu o pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula, mas a equipe médica optou pela doação do pai.

Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Em maio, ela usou as redes sociais para anunciar que o câncer estava em remissão e que poderia fazer um transplante de medula óssea. A influenciadora estava em cuidados paliativos até então.



