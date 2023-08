Influenciadora Lil Tay desmente a própria morte: 'Espalharam rumores chocantes sobre mim'

A- A+

Na última quarta-feira, 9, a notícia da morte da influenciadora digital e rapper Lil Tay, de 14 anos, deixaram os fãs arrasados. Hoje, porém, a família da artista foi a público desfazer o mal-entendido: Tay está vivíssima e passa bem, apesar de uma publicação em seu perfil no instagram dizer o contrário. A família revelou que as fake news sobre a sua morte e a de seu irmão havia sido feita por um hacker que invadiu as suas redes sociais.

Os representantes da influencer explicaram ainda que a conta de Instagram dela havia sido invadida utilizada para "espalhar informações falsas e rumores chocantes ".

Até seu nome verdadeiro teria sido distorcido. A jovem se chama "Tay Tian", e não "Claire Hope", como mencionado na publicação que anunciou sua morte, assim como a de seu irmão, 21 anos.

Lil Tay virou uma celebridade mirim aos 9 anos. Ela viralizou em 2018 gravando vídeos de rap, sempre cercada de carros caros e notas de dinheiro.

"Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer isso", disse a influenciadora, em comunicado divulgado pelo site TMZ. "Minha conta do Instagram foi hackeada por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até mesmo meu nome estar errado".

As últimas 24 horas foram "traumatizantes", disse Tay. "Durante todo o dia de ontem, fui bombardea com intermináveis telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos, enquanto tentava resolver essa bagunça".

