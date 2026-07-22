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SAIU DAS REDES Influenciadora Pietra Bertolazzi sofre represálias de fãs do BTS após comentário preconceituoso Declarações sobre o grupo sul-coreano na final da Copa do Mundo desencadearam reação de admiradores, que divulgaram supostos dados pessoais da criadora de conteúdo

A influenciadora digital Pietra Bertolazzi anunciou que fará uma pausa nas redes sociais após se tornar alvo de uma intensa mobilização de fãs do BTS.

A decisão foi tomada depois que perfis ligados ao fandom do grupo sul-coreano, conhecido como “Army”, passaram a compartilhar supostas informações pessoais atribuídas a ela e a organizar ações de retaliação na internet.

A repercussão teve início depois que Bertolazzi publicou comentários sobre a apresentação de integrantes do BTS na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo.

Na mensagem, a influenciadora afirmou:

"De tudo que vi hoje na final da Copa, nada me chocou mais do que saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos e cheios de caras e bocas, que me deram verdadeira vergonha alheia (não sei quem são e não quero saber), são uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é".

A publicação provocou forte reação entre admiradores da banda. Nas redes sociais, começaram a circular capturas de tela contendo o que seriam dados pessoais da influenciadora, incluindo informações de identificação e endereços, cuja autenticidade não foi confirmada.

Além da divulgação desses supostos dados, usuários afirmaram ter realizado uma série de cadastros em nome de Bertolazzi.

Entre as iniciativas divulgadas, estavam inscrições como mesária voluntária nas próximas eleições em diversos estados do Brasil, filiações a partidos políticos de esquerda, registros em listas de envio de publicidade por e-mail e telefone e a criação de contas, em seu nome, em plataformas como OnlyFans, OLX e iFood.

Diante da repercussão e das ações promovidas por integrantes do fandom, a influenciadora restringiu o acesso ao seu perfil no Instagram e comunicou que permanecerá afastada da internet por tempo indeterminado.

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