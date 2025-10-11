A- A+

REALITY Influenciadora recifense Dianna Sena participa de reality da Globo e pode ganhar R$ 1 milhão O processo seletivo contou com mais de mil influenciadores inscritos; desses, 200 foram escolhidos

A publicitária e criadora de conteúdo recifense Dianna Sena foi uma das selecionadas para participar das Willimpíadas, novo reality que estreará neste domingo (12), no Domingão com Huck, em parceria com o willbank. A competição irá premiar o vencedor da disputa com R$ 1 milhão.

“Pois é, minha gente, acabou o mistério! Estou participando das Willimpíadas, um reality da TV Globo em busca de um milhão de reais. Quero todo mundo torcendo por mim!”, anunciou a influenciadora em suas redces sociais.

O processo seletivo das Willimpíadas contou com mais de mil influenciadores inscritos. Desses, 200 foram escolhidos — metade formada por clientes do willbank e metade por criadores de conteúdo com destaque nas redes sociais.

Carreira e trajetória digital

Dianna Sena é publicitária, comunicadora e produtora de conteúdo digital. Mãe de três filhos — Bento, de 12 anos, Tomé, de 10, e Zara, de 4 —, ela aborda em suas redes temas ligados a entretenimento, turismo, gastronomia, moda, saúde e beleza, com foco no universo materno e familiar.

Atualmente, é embaixadora nacional do festival gastronômico Restaurant Week e colunista da Revista Mensch e da Rádio Nova Brasil FM. Sua atuação é mais concentrada em Recife e São Paulo, com presença também em Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

Ao longo da carreira, Dianna desenvolveu campanhas para marcas como Netflix, Disney, Paramount, Lego, Huggies, Sadia, Forno de Minas, Renault, Ford, Ferreira Costa, Tupan, Vitarella, Treloso, Malwee, Malwee Kids e Alphabeto, entre outras.

* Com informações da assessoria

