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Luto Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro Ela era filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit

A influenciadora digital Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, morreu nessa segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem produzia conteúdo sobre moda e estilo de vida nas redes sociais, e reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok. As redes sociais de Vivi Motta foram privadas e desativadas.

Além de trabalhar como criadora de conteúdo, a influenciadora cursava direito.

Despedida

O velório está marcado para quarta-feira (11), das 15h10 às 18h, no Crematório de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.





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