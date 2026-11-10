Ter, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro

Ela era filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit 

Reportar Erro
O velório está marcado para quarta-feira (11), das 15h10 às 18hO velório está marcado para quarta-feira (11), das 15h10 às 18h - Foto: Instagram @solmucci/Reprodução

A influenciadora digital Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, morreu nessa segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem produzia conteúdo sobre moda e estilo de vida nas redes sociais, e reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok.  As redes sociais de Vivi Motta foram privadas e desativadas.

Além de trabalhar como criadora de conteúdo, a influenciadora cursava direito. 

Leia também

• Influenciadora Malévola é detida no Egito por 'insinuação sexual'; amiga cita perseguição

• Morre, aos 24 anos, influenciadora chinesa conhecida por comer grandes quantidades de comida

• Mari Menezes: o que é urticária crônica espontânea? Doença rara diagnosticada na influenciadora

Despedida
O velório está marcado para quarta-feira (11), das 15h10 às 18h, no Crematório de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter