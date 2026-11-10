Luto
Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro
Ela era filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit
O velório está marcado para quarta-feira (11), das 15h10 às 18h - Foto: Instagram @solmucci/Reprodução
A influenciadora digital Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, morreu nessa segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.
Filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem produzia conteúdo sobre moda e estilo de vida nas redes sociais, e reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok. As redes sociais de Vivi Motta foram privadas e desativadas.
Além de trabalhar como criadora de conteúdo, a influenciadora cursava direito.
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Despedida
O velório está marcado para quarta-feira (11), das 15h10 às 18h, no Crematório de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.