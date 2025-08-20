A- A+

ACIDENTE Influenciadores Bia Miranda e Gato Preto batem carro de luxo em São Paulo Uma pessoa ficou ferida no acidente

A ex-Fazenda Bia Miranda e o influenciador Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20), na AVenida Faria Lima, em São Paulo. O carro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um poste.

Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, uma pessoa ficou ferida no acidente. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento médico.

Samuel Sant’Anna, nome real do influenciador, publicou uma série de stories sobre o ocorrido, em que mostrou um corte na mão e seu retorno para casa em um carro de aplicativo. "Só quero chegar em casa", escreveu.

Leia também • Bia Miranda e 14 influenciadores são alvo de operação por promoção ilegal de jogos de azar

A ex-participante do reality foi vista no local sem ferimentos visíveis enquanto filmava o carro, mas não se pronunciou sobre o acidente.

Os dois, entretanto, compartilharam postagens na noite anterior ao lado de bebidas alcoólicas e cigarros.

Veja também