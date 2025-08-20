Qua, 20 de Agosto

ACIDENTE

Influenciadores Bia Miranda e Gato Preto batem carro de luxo em São Paulo

Uma pessoa ficou ferida no acidente

Carro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um posteCarro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um poste - Foto: Redes sociais/Reprodução

A ex-Fazenda Bia Miranda e o influenciador Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20), na AVenida Faria Lima, em São Paulo. O carro era um Porsche de modelo não especificado, que colidiu com um poste.

Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, uma pessoa ficou ferida no acidente. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento médico.

Samuel Sant’Anna, nome real do influenciador, publicou uma série de stories sobre o ocorrido, em que mostrou um corte na mão e seu retorno para casa em um carro de aplicativo. "Só quero chegar em casa", escreveu.

• Bia Miranda e 14 influenciadores são alvo de operação por promoção ilegal de jogos de azar

A ex-participante do reality foi vista no local sem ferimentos visíveis enquanto filmava o carro, mas não se pronunciou sobre o acidente.

Os dois, entretanto, compartilharam postagens na noite anterior ao lado de bebidas alcoólicas e cigarros.

