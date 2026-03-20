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CHUCK NORRIS Influencido por amigo, Chuck Norris 'mudou' de nome em serviço na Força Aérea dos EUA Ator morreu aos 86 anos e se consagrou como uma lenda do cinema por filmes de ação

Chuck Norris se tornou um nome de destaque e referência no cinema mundial por suas atuações em filmes de ação, pautados por seus conhecimentos de artes marciais. O ator morreu, aos 86 anos, na manhã da última quinta-feira (19), no Havaí, Estados Unidos. Antes mesmo que se tornasse essa figura, Chuck Norris adotou o nome que usaria como marca artística.

Mas por que ele mudou de nome?

Aos 18 anos, Norris se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e foi enviado para a Coreia do Sul. Lá, na Base Aérea de Osan, começou a praticar artes marciais, algo que nunca abandonou.

Foi durante esse tempo também que fez amizade com um jovem latino-americano que ficou surpreso com seu nome de origem espanhola. "Em inglês, Carlos se pronuncia Charles, e Charleses são chamados de Chuck. Então, de agora em diante, vou te chamar de Chuck”, disse ele. Essas palavras moldaram o futuro artístico de Norris, levando-o a mudar de nome.

Norris nasceu em 10 de março de 1940, em Ryan, Oklahoma, nos Estados Unidos. Após se formar no ensino médio, alistou-se na Força Aérea e, enquanto estava de serviço na Coreia do Sul, aprendeu caratê, uma disciplina que estava longe de ser fácil para ele, como explicou à revista People em 1980.

Através da perseverança e de longas sessões diárias de treinamento, ele conseguiu desenvolver a habilidade que o levaria a se tornar seis vezes campeão mundial e, mais tarde, uma estrela de Hollywood.

Dispensado do serviço militar em 1962, passa a se dedicar às artes marciais, competindo em torneios de karatê. Entre 1968 e 1974, foi seis vezes campeão mundial consecutivo de karatê profissional na categoria peso médio, período em que dominou o circuito competitivo.

Ao todo, encerrou a carreira com 183 vitórias, 10 derrotas e dois empates, aposentando-se como campeão após sucessivas defesas de título. Em 1999, foi introduzido no Hall da Fama das Artes Marciais. No ano seguinte, foi homenageado com um prêmio pelo conjunto da obra. pelo Hall da Fama da Federação Mundial de Karatê.

Foi por intermédio de Bruce Lee, a quem conheceu durante uma competição e com quem se tornou um amigo próximo, que Norris fez sua estreia no cinema em "O Retorno do Dragão" (1972), produção que o catapultou ao estrelato. Na década de 1980, ele brilhou em filmes de ação como "Lobo Solitário McQuade" (1983), "Desaparecido em Combate" (1984), "Código de Silêncio" (1985) e "Força Delta" (1986).

Chuck Norris, mestre das artes marciais e ícone do cinema de ação. | Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Em 1993, estreou "Walker, Texas Ranger", uma série que cativou o público por oito temporadas e se tornou um clássico cult até hoje. Norris interpretou Cordell Walker, um xerife de Dallas que fazia justiça e prendia criminosos graças às suas habilidades em caratê e ao apoio de sua equipe.

"Quando esse projeto me foi oferecido, gostei da ideia de interpretar um personagem em um faroeste. Tinha a ação e o humor que eu queria, então era a combinação perfeita para dar certo", disse o ator sobre o papel que o tornou uma estrela da televisão.

Seu último trabalho no cinema foi em "Os Mercenários 2" (2012) e "Agent Recon" (2024), além do filme australiano "Zombie Plane", ainda não lançado, que ele fez em parceria com o rapper Vanilla Ice.

Em nota, a família comunicou a morte e informou que Chuck Norris estava acompanhado no momento do falecimento. A causa da morte não foi divulgada, e não há confirmação sobre qual problema de saúde teria levado ao falecimento.

"É com o coração pesado que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz o comunicado.

"Para o mundo, ele era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas", concluiu o comunicado.

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