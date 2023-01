Information Society se apresenta no Classic Hall, nesta quinta (26), com show da turnê de despedida

A- A+

O saudosismo do som dos anos 80 e 90 será revisitado, nesta quinta-feira (26), com o show da turnê de despedida do grupo americano Information Society, no Classic Hall, em Olinda. O grupo, que circula o Brasil no mês de janeiro, reúne no palco a sua formação original com Paul Robb, Kurt Har­land e James Cassidy. Além deles, se apresentarão na mesma noite os DJs Érico Júnior, Nando Dubê e Mostarda.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Classic Hall e online através do site Acesso Ticket. As entradas custam R$ 90 (arena meia-entrada), R$ 100 + 1kg de alimento não perecível (arena social), R$ 180 (arena inteira), R$ 150 (frontstage meia-entrada), R$ 160 + 1kg de alimento não perecível (frontstage social) e R$ 300 (fronstage inteira), R$ 1800 (camarote piso 3 – 10 pessoas), R$ 2000 (camarote piso 2 – 10 pessoas) e R$ 2500 (camarote piso 1 – 10 pessoas).



Donos de mega-hits como “Whats on your mind (Pure Energy)”, “Repetittion”, e “Run­ning” – todas entre no top 10 da parada Billboard Dance/Club, uma das maiores do gênero nos EUA –, o Information Society coloca o Brasil na rota de sua tur­nê mundial para mega apresen­tações de despedida.

Sobre a banda

Foi em 1989 que eles lança­ram seu primeiro disco, que leva apenas o nome do grupo e que contém os principais hits de car­reira. Apesar de basear seu repertório em grandes clássicos de carreira, a banda incluiu nessa nova turnê também no reper­tório músicas mais recentes e que também agradam aos fãs. Os hits “World enought” e “Notthing prevails” não ficarão de fora desta grande turnê.



Entre os maiores hits da In­formation Society, duas faixas do disco homônimo, de 1988, se destacam. “Running” e “What’s on your mind” estiveram no top 10 da parada Billboard Dance/ Club, uma das maiores do gênero nos EUA. O grupo realizou sua primeira apresentação no Brasil em 1991. Desde então, voltaram com outras turnês e tiveram par­ticipações especiais nos progra­mas “Domingão do Faustão”, na Globo, e “Hebe”, no SBT.

Apesar do rompimento da banda em 1993, eles retornaram no começo dos anos 2000 com o relançamento de seus maiores sucessos e com a gravação de novos álbuns, sendo os mais re­centes “Hello World” e “Orders of Magnitude”.

Serviço:

Information Society (EUA) – Turnê de despedida

Nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, no Classic Hall (Olinda/PE)

Abertura dos portões: 19h

Ingressos: R$ 90 (arena meia-entrada), R$ 100 + 1kg de alimento não perecível (arena social), R$ 180 (arena inteira), R$ 150 (frontstage meia-entrada), R$ 160 + 1kg de alimento não perecível (frontstage social) e R$ 300 (fronstage inteira), R$ 1800 (camarote piso 3 – 10 pessoas), R$ 2000 (camarote piso 2 – 10 pessoas) e R$ 2500 (camarote piso 1 – 10 pessoas)

Pontos de vendas: bilheteria do Classic Hall e site Acesso Ticket

Mais informações: 81 3427.7501

Veja também

BBB 23 Bruna Griphao com piolho? Sister levanta essa hipótese na casa do BBB23