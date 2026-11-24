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FAMOSOS Ingra Soares fala sobre mentiras e traições ao relembrar fim do casamento com Zé Vaqueiro A influenciadora também explicou que uma de suas principais preocupações durante a separação era o bem-estar dos filhos

A influenciadora Ingra Soares voltou a falar sobre o fim do casamento com o cantor Zé Vaqueiro nesta segunda-feira (23). Em uma caixa de perguntas aberta nos stories do Instagram durante o fim de semana, ela respondeu a seguidores sobre o processo de superação da separação e mencionou episódios de mentiras e traições durante o relacionamento.

Ao ser questionada sobre como conseguiu se redescobrir após o término, Ingra afirmou que precisou reconhecer o próprio valor para seguir em frente. “Quando acordei e percebi que não merecia mais ouvir mentiras nem passar por traições, reconheci o meu valor como mulher e mãe e levantei a cabeça. Não foi fácil, mas foi a decisão mais importante da minha vida”, declarou.

Ingra também comentou sobre a dificuldade de lidar com o fim da família que havia construído e explicou que uma de suas principais preocupações durante a separação era o bem-estar dos filhos.

Segundo ela, perceber que as crianças estavam bem ajudou a tornar o processo menos doloroso. Ingra ainda comentou sobre a perda da admiração pelo ex-companheiro ao longo da relação. “Você perde a admiração e, com isso, aquilo que machucava tanto começa a doer menos”, afirmou.

Em outubro, Ingra já havia falado sobre a possibilidade de uma reconciliação com o cantor. Na ocasião, contou que chegou a reconsiderar a decisão de se separar, mas desistiu por não aceitar determinadas atitudes do ex-marido. “Eu quis voltar mesmo, repensei várias vezes, porque colocavam na minha cabeça que deveria lutar pela família. Mas ninguém vive uma vida sem respeito”, disse.

Separação

Juntos desde 2019, Ingra Soares e Zé Vaqueiro oficializaram a união em outubro de 2021 e anunciaram a separação em novembro de 2025, após seis anos de relacionamento. Na ocasião, a influenciadora afirmou que os dois haviam decidido seguir caminhos diferentes e pediu respeito à família.

Durante o casamento, o ex-casal enfrentou a perda do filho caçula, Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu em julho de 2024, aos 11 meses de vida. Os dois também são pais de Daniel, de 6 anos.

Desde o anúncio do término, a separação foi acompanhada por declarações públicas e rumores de reconciliação. Em abril de 2026, a equipe de Zé Vaqueiro negou que o cantor tivesse retomado o relacionamento com Ingra, o que provocou uma reação da empresária.

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