SÃO JOÃO Ingressos já estão à venda para a temporada 2024 do Trem do Forró Com partida do Recife, o trem segue até o Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84 km embalado por diversos ritmos juninos

As datas para a temporada 2024 do Trem do Forró, que acontece há 33 anos, já foram confirmadas. As saídas ocorrerão nos dias 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de junho. Com partida do Recife, o trem segue até o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, em um percurso de 84km, embalado por diversos ritmos juninos. Os ingressos custam R$ 190 e já podem ser adquiridos no site da atração www.tremdoforro.com.br.

A Serrambi Turismo, empresa responsável pela organização do evento, também divulgou a composição dos kits deste ano. Compostos por pulseira e camisa, os kits dão direito a experiência completa, com muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra, incluindo parada para festa na cidade do Cabo.

Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra devem animar os passageiros; que também contarão com um bar vendendo bebidas. Na chegada ao Cabo, o público será recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central.

No local, os passageiros poderão apreciar a gastronomia junina de Pernambuco, além de apresentações culturais. A volta para o Recife também deve seguir o mesmo ritmo de fesa.

Passeios especiais

Além das vendas individuais, o Trem do Forró também possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo.

O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado, e recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

A demanda do público para a atração gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$ 3 milhões no Recife.

Para mais informações sobre o passeio, os interessados podem entrar em contato através dos telefones: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

Trem do Forró

O passeio já atraiu mais de 200 mil pessoas. Somados, a atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias de apresentação das tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes. O primeiro passeio aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

O trem, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros. Mesmo com a extinção da modalidade, a Serrambi Turismo deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico. Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho.

Patrimônio Cultural do Recife

Em 2023, o Trem do Forró ganhou um reconhecimento único. A atração se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O texto foi aprovado por unanimidade na Câmara do Recife, demonstrando a importância da atração para à capital pernambucana.



“Eu sempre digo que o trem é um produto do São João da capital pernambucana. O que o Recife tem a oferecer no São João? Uma das atrações é o Trem do Forró. Independentemente se ele vai para Caruaru, para o Cabo ou Gravatá, o turista tem que vir à capital pernambucana. Felizmente, tivemos esse reconhecimento histórico, algo que é muito gratificante", ressalta o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

