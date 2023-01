Ingressos para o show de Maria Bethânia no Recife esgotam em 10 minutos

A- A+

Esgotado! O show da cantora Maria Bethânia no Recife promete, de fato, ser um sucesso. Os quase três mil ingressos para o espetáculo foram todos vendidos em apenas 10 minutos.



As vendas abriram em pontos físicos e online às 10h, simultaneamente, nesta sexta (27), mas esgotaram às 10h10. A baiana se apresenta na cidade no dia 27 de junho, no Teatro Guararapes.

Maria Bethânia vai passear por grandes clássicos da sua carreira e também por canções inéditas na sua voz, com múiscas compostas por Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro. O show ainda traz textos de Wally Salomão, Clarice Lispector e Carmem Oliveira, além de apresentar compositores novos, como a paraibana Flavia Wenceslau (“Silêncio”).

