Ingressos para o The Town: saiba qual é o único site oficial de vendas para o festival

Foi dada a largada na venda de ingressos para o The Town. Mas é preciso ter atenção na hora da compra: existe apenas um único site responsável pelos bilhetes. Em nota ao GLOBO, a assessoria do evento reforçou a orientação:

"A Ticketmaster Brasil (www.ticketmaster.com.br) é a única plataforma de vendas oficial de ingressos para o The Town 2025 e a única autorizada a vender ingressos para o festival. A organização do The Town recomenda que os fãs verifiquem sempre os canais oficias do festival e a URL do site antes de fazer qualquer compra".

O festival The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização do evento anunciou novos artistas no line-up na noite desta segunda-feira. A começar pelo anúncio do rapper nigeriano Burna Boy, grande estrela dos afrobeats, que sobe ao palco Skyline dia 6, numa noite de hip-hop ao lado do brasileiro Filipe Ret e dos americanos Don Toliver e Travis Scott, o headliner.

Também no dia 6, o palco Factory recebe o melhor do trap brasileiro: o MC baiano Teto, ao lado do cearense Wiu (com quem ele tem o hit “Problemas de um milionário”), o carioca Borges (de “iPhone branco”) e Budah, jovem revelação com faixas como “Eu sou só minha” e “Púrpura”. E, no dia 7, em que a programação é dominada pelo punk rock, o Factory traz a banda Tihuana, grande sucesso do rock brasileiro do começo dos anos 2000 (com “Tropa de elite”), em sua turnê de despedida, ao lado da cantora Karina Buhr e do grupo Ready to Be Hated e da junção do grupo punk feminino The Mönic com o cantor paraense Raidol.

Na semana seguinte, o Factory recebe os astros do trap nacional TZ da Coronel e Alee, além de talentos da nova música com herança dos povos originários: o grupo BRÔ MC’s (formado por jovens das aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados, MS) e a cantora Kaê Guajajara, que mistura hip-hop, instrumentos tradicionais e elementos de sua língua materna, o Ze’egete. No dia 13, o palco recebe o cantor, multi-instrumentista e performer Junior, o funkeiro MC Livinho, o trapper Chefin e a rapper Stefanie, que traz o álbum “Bunmi”.

Festa da MPB

Já no dia 14 de setembro, o Factory é da MPB, com o mestre Geraldo Azevedo acompanhado por Juliana Linhares, a baiana Rachel Reis (de “Maresia”) e a Lambateria Baile Show com a cantora paraense Lia Sophia e o show de outro talento de Belém, Felipe Cordeiro, cantor, guitarrista e produtor que mistura estilos da Amazônia com o pop.

No mesmo dia 14, o palco The One também celebrará a música paraense com Joelma recebendo Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, num encontro de vozes e trajetórias que atravessam o tempo e reafirmam a riqueza cultural do estado. A abertura do palco nesse dia (cuja headliner, anteriormente anunciada, é a cantora Ludmilla) será feita pelo cantor Jota.pê (vencedor de três Grammys Latinos e um dos nomes mais respeitados da nova MPB), em show no qual convida o fenômeno do piseiro João Gomes.

No dia 13, o One terá o show em que a cantora Priscilla (ex-Priscilla Alcântara) convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir, mais Os Garotin (trio de São Gonçalo vencedor do Grammy Latino 2024 de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo), a cantora baiana Melly e um patrimônio do funk carioca: Dennis DJ (dos hits “Vamos beber”, “Deixa de onda” e “Tá OK”) em espetáculo no qual recebe a filha, a cantora Tília.

