Ingressos para Samba Recife 2023 já estão sendo vendidos; confira os valores

A- A+

Leia também

• Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (11/05 até 17/05)

• Saiba quem é Luiz Joaquim, novo coordenador do Cinema da Fundação

A festa é somente em setembro, mas já está com pré-venda de ingressos aberta. Fãs do Samba Recife já podem se antecipar e garantir o acesso para o festival de samba, que vai rolar nos dias 23 e 24 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, na entrada da cidade de Olinda.



O evento contará com duas opções de áreas - Samba Lounge e Gold Stage, com open bar.

Os descontos podem chegar até 50% no período de pré-venda dos ingressos, que custam, por dia, R$ 140 e R$ 260, respectivamente.



Quem optar pela “casadinha” (um passaporte para os dois dias), os valores ficam a R$ 200 (Samba Lounge) e R$ 420 (Gold Stage).



Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Adidas, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Veja também

Brega "Arraial da Musa" retorna no dia 3 de junho, no Cabo de Santo Agostinho