Os ingressos (público geral) para o show que Maria Bethânia e Caetano Veloso fazem no Recife, nos dias 25 e 26 de outubro no Classic Hall, estão esgotados.



Com valores a partir de R$ 275 (meia-entrada Pista Premium) e R$ 8 mil (Camarotes), a bilheteria virtual (site Ticketmaster) foi aberta nesta segunda-feira (15) às 10h e ao meio-dia no Classic Hall.

Embora esgotados, não há registros de reclamações por parte dos fãs sobre eventuais filas de espera e problemas nas compras dos ingressos, fatos relatados em outras cidades que também recebem a turnê dos irmãos.





Empresa notificada pelo Procon

Ainda na sexta-feira (12), dia em que a bilheteria foi aberta para um público específico - clientes Banco do Brasil Ourocard - o Procon-PE notificou a empresa Live Nation, responsável pela comercialização dos bilhetes para o show dos artistas baianos.



A taxa de serviço de 20% cobrada no site de compras, foi alvo de denúncias recebidas pelo órgão fiscalizador. A cobrança foi considerada abusiva.

A partir da notificação, a Live Nation tem 20 dias para resposta ao Procon, que deverá justificar a cobrança da taxa, além da venda casada no setor Pista Premium Ourocard.

