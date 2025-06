Ingressos para show de Roberto Carlos em Petrolina já estão sendo vendidos; confira preços

A- A+

Atenção, fãs do Rei: Roberto Carlos desembarca na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, para se apresentar no dia 8 de agosto.



O show será no Pátio de Eventos Ana das Carrancas. Os ingressos já estão sendo vendidos na plataforma Ticket Simples, a partir de R$ 140, mas alguns setores já estão esgotados. O rei Roberto Carlos retorna a Petrolina depois de oito anos.

SERVIÇO

Roberto Carlos em Petrolina

Onde: Pátio de Eventos Ana das Carrancas

Quando: 08 de agosto

Ingressos online aqui



