POP Ingressos para show de Taylor Swift no Brasil esgotam em poucos minutos; saiba quando venda recomeça Cantora se apresenta no Rio e Janeiro e em São Paulos, nos dias 18, 25 e 26 de novembro

Os ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil, colocados em pré-venda na manhã desta sexta-feira (9), esgotaram em 35 minutos, segundo os relatos de fãs nas redes sociais. As entradas foram disponibilizadas às 10h e muitos não conseguiram comprar.

No Twitter, o termo “esgotou” e o nome da cantora ficaram entre os assuntos mais comentados. Várias pessoas relataram que receberam, ao entrar na plataforma de vendas, o aviso de que estavam na fila com mais de um milhão de interessados em realizar a compra.

Outros fãs preferiram acampar em frente aos locais onde as apresentações serão realizadas para tentar garantir a compra presencialmente. Segundo reportagem da TV Globo, no Rio de Janeiro, os primeiros na fila chegaram na tarde desta quarta-feira (7).



Realizada exclusivamente para os clientes do cartão de crédito C6 Bank, essa foi a segunda pré-venda aberta para o evento. A primeira ocorreu na terça-feira (6), destinada a quem havia comprado ingressos para o show cancelado da cantora em 2020.

Quem não conseguir comprar as entradas ainda terá uma nova chance, já que a venda geral abre às 10h da segunda-feira (12), através do site Tickets for Fun. Os valores variam de R$ 75 (meia-entrada) a R$ 1.050.

Taylor Swift se apresenta com o “The Eras Tour” no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro, no Engenhão. Já em São Paulo, a apresentações serão nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.



