Ingrid Guimarães x American Airlines: atriz contesta pedido de desculpas de companhia aérea

A- A+

Ingrid Guimarães contestou o pedido de desculpas da American Airlines em entrevista no Fantástico, no último domingo (16), quando contou detalhes do voo Nova York-Rio de Janeiro, em que foi constrangida por funcionários da companhia e obrigada a ceder seu lugar para um passageiro da classe executiva cuja cadeira quebrou.

A atriz questionou se a empresa teria se importado, depois do ocorrido, se o passageiro não fosse alguém famoso.

"Será que eles pediriam desculpas para uma pessoa anônima?", perguntou a atriz na reportagem. "Tem muita gente que veio contar histórias muito piores do que a minha, que já reclamaram assim como eu. Hoje tem alguém que deve estar sendo agredido igual a mim e que não vai ter a menor voz. Então, o que adianta pedir desculpas só para mim e me ressarcir?"

O que aconteceu com Ingrid Guimarães?

A atriz voltava de Nova York para o Rio de Janeiro e estava sentada numa cadeira da calsse Premium Economy, local intermediário entre a Econômica e a Executiva.

Eis que um comissário, então, pediu que ela fosse para a Econômica porque uma cadeira da Executiva quebrou e ele precisava realocar esse passageiro.

Ingrid se recusou a fazer isso, visto que seu bilhete tinha preço superior ao da cadeira em que seria realocada.

"Falei: 'não, eu não vou sair, não, eu comprei e eu vou continuar aqui'. Aí, começaram as ameaças: 'se você não sair, você nunca mais viaja de American Airlines'", disse ela ao Fantástico.

"E depois veio o pior, que foi o constrangimento. Todos os brasileiros em pé olhando para mim. Aí, uma mulher que estava na primeira fila, com um bebê de colo, começou a gritar comigo e falou: 'é isso mesmo, Ingrid?'. A gente vai ter que descer por causa de um capricho seu?', Porque não foi explicado para os brasileiros que eu estava ali sendo arrancada".

Ingrid explicou as razões por ter sido escolhida para a mudança:

"Vários motivos que as pessoas escolhem: um tipo de tarifa mais barata e, normalmente isso, mulher viajando sozinha. Mulher sozinha, brasileira e que não tem inglês fluente."

Veja também