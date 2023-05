A- A+

CINEMA Iniciada venda de ingressos para "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"; saiba detalhes Sequência do filme vencedor de melhor animação no Oscar estreia em junho

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" - sequência do filme vencedor da categoria melhor animação do Oscar 2019 - estreia no próximo dia 1º de junho mas, para amenizar a ansiedade dos fãs, os cinemas UCI já deram início à venda dos ingressos para o "Fan-Event" marcado para 31 de maio.



Assim como para o pré-lançamento do filme - que tem direção de Joaquim dos Santos, Justin K. Thompson e Kemp Powers - também estão disponíveis bilhetes para a primeira semana de exibição. Quem adquirí-los vão ter direito também a brindes - um pôster e um card colecionável.









As sessões do filme vão acontecer nas salas especiais XPlus (sistema Dolby Atmos), Delux (poltronas reclináveis eletronicamente, chaises longues, mesas e serviços exclusivos), Imax (proporção estendida da tela gigante) e 4DX (cadeiras vibram e se mexem, com efeitos de vento, neblina e luzes).



Quem optar em assistir na 4DX, ganha também um pôster exclusivo e quem for vestido de algum personagem da Marvel, leva um ingresso para retornar às salas da rede UCI.





Veja também

Música Pernambucano Caike Souza faz show de estreia no Santa Isabel