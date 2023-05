A- A+

Música Iniciativa do Shopping Tacaruna, "Taca Mais Música" homenageia Elis Regina, Alcione e Rita Lee Programação acontece durante todas as quintas-feiras de maio

A iniciativa "Taca Mais Música", do Shopping Tacaruna, anunciou homenagens a três grandes nomes da música brasileira durante o mês de maio: Elis Regina, Alcione e Rita Lee. A programação acontece durante todas as quintas-feiras do mês, a partir desta semana, na área gourmet do Shopping, às 19h. A entrada é gratuita.

A primeira homenageada será a cantora Elis Regina, nesta quinta-feira (11). A cantora Sheyla Costa será a responsável por interpretar o repertório repleto de sucessos como “O Bêbado e a Equilibrista”, “Como Nossos Pais” e “Romaria”.

Já na próxima quinta-feira (18), Gabi do Carmo canta os hits de Alcion, em repertório que inclui “Estranha Loucura”, “Mulher Ideal”, “Você me Vira a Cabeça”, “Meu vício é você”, “Sufoco”, “Além da Cama”, “Não Deixe o Samba Morrer”, “Menino sem Juízo”, “Quando é amor”, “Meu Ébano” e muito mais.

Encerrando a programação do mês, no dia 25, Cy Andrade apresenta um show de tributo à Rita Lee, falecida na última segunda-feira (8), relembrando os sucessos inesquecíveis da rainha do rock brasileiro, a exemplo de “Mania de você”, “Ovelha negra”, “Erva Venenosa”, “Lança Perfume” e “Doce Vampiro”.

SERVIÇO

"Taca Mais Música" homenageia Elis Regina, Alcione e Rita Lee

Quando: Todas as quintas-feiras (11, 18 e 25) de maio, às 19h

Onde: Área gourmet do Shopping Tacaruna

Entrada gratuita

