Insânia: banda de groove metal pernambucana anuncia temporada de shows pelo Nordeste

A Insânia, banda de groove metal pernambucana, iniciou sua temporada de shows pelo Nordeste. Após apresentação em Caruaru no último sábado (1°), a próxima parada do grupo é o Recife, no dia 15 de abril, no Alto José do Pinho.

Diogo Felipe (vocal), Daniel Skoll (baixo) e Vitor Lima (bateria) integram a formação atual da banda. Além da agenda de shows, o grupo anunciou o início da pré-produção para um novo álbum.

Entre as referências sonoras do grupo, estão bandas como Surra, Ratos de Porão, Sylosis, Lamb of God e Textures. Insânia surgiu em 2017, com letras que tocam em temas sociais, econômicos e políticos brasileiros.



Confira a agenda de shows da Insânia:

15 de abril - Poesis Brutal

No Espaço Poesis (Rua Vespasiano, Nº 107, Alto José do Pinho, Recife)

Valor colaborativo: R$ 10

27 de maio - Hellcife Extreme

Clube Bom Sucesso (Alto José do Pinho, Recife)

Ingressos: R$ 20, pelo Sympla

30 de junho - João Pessoa

Vila do Porto (Praça São Frei Pedro Gonçalves, nº 08, Varadouro, João Pessoa)

Mais informações em breve

2 de julho - Histeria Fest

Mais informações em breve



