CARNAVAL Inscrições abertas para Concurso da Rainha e do Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa Interessados devem se inscrever presencialmente no edifício-sede da Prefeitura do Recife até o dia 12 de janeiro

Um dos concursos mais aguardados do Carnaval já está com inscrições abertas. O concurso da Rainha e do Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa do Recife realiza sua 13ª edição e quem deseja participar deve se dirigir ao edifício-sede da Prefeitura do Recife (Avenida Cais do Apolo, 925, bairro do Recife), das 9h às 16h, na sala da Gerência da Pessoa Idosa, que fica no 6º andar. As inscrições podem ser realizadas até 12 de janeiro.

Para participar do concurso é preciso ter idade igual ou superior a 60 anos e não ter sido vencedor em edições anteriores, independentemente do ano em que foram eleitos. Estão aptos para se inscreverem representantes dos Grupos de Convivência de Pessoas Idosas, das Instituições de Longa Permanência de Pessoas Idosas (ILPI’s), das Agremiações Carnavalescas, dos Grupos Culturais e de outras Entidades voltadas para o segmento da pessoa idosa, sediadas no Recife.

A escolha dos vencedores será realizada no dia 17 de janeiro, às 14h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Avenida Dr. Malaquias, 204, bairro das Graças. Serão premiados com R$5 mil cada vencedor do 13º Concurso do Rei e da Rainha do Baile Municipal da Pessoa Idosa do Carnaval 2024.

O concurso é organizado pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos, por meio da Gerência da Pessoa Idosa com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (Comdir/Recife).

Para mais informações sobre o concurso, a população pode entrar em contato pelo telefone (81) 3355.8534.



