Cultura Inscrições abertas para o primeiro banco de pareceristas culturais da Prefeitura do Recife Inscrições virtuais acontecem entre os próximos dias 7 e 25 de agosto, para profissionais com formação e/ou experiência nas mais diversas linguagens, do Recife ou de fora da cidade

Nos preparativos para um segundo semestre com diversos chamamentos públicos para fazedores de cultura, a Prefeitura do Recife anunciou, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o início das inscrições para formar o primeiro banco de pareceristas culturais da capital pernambucana, que serão abertas na próxima segunda-feira (7). e seguem até o próximo dia 25 de agosto, pela internet, onde também é possível acessar o edital na íntegra.

Pré-requisitos

Os pareceristas podem ser pessoas físicas e/ou Microempreendedores Individuais (MEI), residentes ou não em Pernambuco, com formação acadêmica e/ou experiência profissional comprovada em arte e cultura, na elaboração e na avaliação de projetos culturais.

A convocatória se destina à prestação de serviços de avaliação técnica cultural de propostas artísticas apresentadas nas mais diversas linguagens, como: arte digital e tecnologia, artes integradas, artesanato, audiovisual, circo, cultura popular, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, moda, música, patrimônio cultural e museologia e teatro. O credenciamento previsto no chamamento terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado.

Objetivos

A primeira missão dos pareceristas já está traçada: o Edital de Audiovisual Geraldo Pinho e o edital Recife Criativo, para as demais linguagens culturais, que serão lançados em breve, pela Prefeitura do Recife, para execução dos recursos federais da Lei Paulo Gustavo. Na sequência, mobilizarão ainda seus esforços e pareceres os novos editais do SIC e da Lei Aldir Blanc, entre várias outras articulações.

Atendimento

Para esclarecimentos e orientações sobre o edital de pareceristas, estão disponíveis o e-mail [email protected] e os telefones (81) 3224-3660 e (81) 99321-1517. Também haverá atendimento presencial no Núcleo de Cultura Cidadã (Casa 39, Pátio de São Pedro), das 9h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

