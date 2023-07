Inscrições abertas para oficina "Formação Audiovisual e Direitos Autorais"

A- A+

Entre os dias 24 e 28 de julho, na Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco (FCAP), acontece a oficina "Formação Audiovisual e Direitos Autorais" (Faeda) - projeto que tem à frente a produtora CabraFulô.



Com intuito de oferecer cursos de formação para jove,s adultos e profissionais que desejem aprimorar conhecimentos no universo do audiovisual, o projeto - fomentado via edital pelo Ministério da Cultura (MinC) - vai realizar oficinas divididas emdois módulos principais: "Direitos Autorais e Legislação Audiovisual" e "Formação Técnica".



No total serão oferecidos onze módulos com abordagens acerca de do audiovisual brasileiro, novas mídias, elaboração de projetos e narrativas transmidiáticas. Interessados podem realizar a inscrição no site Sympla. A próxima etapa da oficina será na Região Norte do País, especificamente nas cidades de Manaus (AM) e Rio Branco (AC).







Além dos módulos, cursos modulares de formação técnica em áreas como roteiro para TV, animação, fotografia e direção, também vão ser oferecidos. Ao final do evento, o diretor e roteirista pernambucano Hilton Lacerda ("Tatuagem" e "Fim de Festa") estará à frente da palestra "A Costura e o Corte (Processo Criativo)”, aberta para o público.



Os valores das oficinas variam de acordo com o curso. Vale destacar que os custos são pré-estabelecidos como contrapartida pelo MinC, além do que serão revertidos para execução do projeto e para o Fundo Setorial do Audiovisual, gerido pela Ancine.



Atuação na Indústria do Audiovisual

Sócio-fundador do Sales e Medeiros Advogados - escritório especializado em direito das artes, cinema, audiovisual e novas mídias - Diego Medeiros é um dos idealizadores do projeto de formação no setor.



À frente da oficina"Direitos Autorais e Legislação Audiovisual", em parceria com Thaís Sales Medeiros, advogada e sócia, Diego ressalta a importância de atividades dessa natureza fortalecem o audiovisual no Estado.



"Iniciativas como esta que visam formar pessoas para atuarem na indústria audiovisual e, sobretudo, reforçarem seus repertórios de informações sobre a cadeia de direitos que envolve a prestação de serviços são importantíssimas. No atual contexto de retomada do Ministério da Cultura e da Produção Audiovisual e, sobretudo, de véspera de lançamentos dos diversos editais estaduais e municipais da Lei Paulo Gustavo e da Ancine, essa importância se amplia”, explica ele que foi consultor jurídico das produções de Kleber Mendonça Filho: "Aquarius", "Bacurau" e de "Retratos Fantasmas", que em breve será lançado.



Tal qual Diego, Thaís corrobora com a importância da indústria do audiovisual, considerando esta como um dos pilares da economia criativa - setor responsável por pelo menos 3% do PIB do País, de acordo com dados coletados pelo Itaú Cultural em Mapeamento da Indústria Criativa.

“Para essa indústria se profissionalizar cada vez mais é necessário formar profissionais nas áreas técnicas. Aqui está a importância deste projeto: levar a cidades fora do eixo RJ-SP cursos de formação técnica de alta qualidade acessíveis a iniciantes e também a realizadores já inseridos no mercado”, afirmou a advogada.



Programação

Oficinas - 24 a 28 de julho

Captação de Som, com Bruno Alves

Desenho de Som, com Guga Rocha

Direção de Fotografia, com Carbonel

Direção, com Rui Mendonça

Narrativas Transmídias e Elaboração de Projetos Audiovisuais, com Alexandre Soares Taquary

Montagem e Edição, com Vini e Ivich

Roteiro para Animação, com Marila Cantuária

Direitos Autorais e Legislação Audiovisual, com Diego Medeiros e Thaís Sales

Roteiro para TV, com Naya Lopes

Finalização Audiovisual, com Çarungaua

Animação e Stop Motion, com Chia Beloto

Palestra - 28 de julho, às 19h

“A Costura e o Corte (Processo Criativo)”, com Hilton Lacerda



Serviço

Oficina "Formação Audiovisual e Direitos Autorais"



Quando: de 24 a 28 de julho

Onde: Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco (FCAP)



Av. Sport Club do Recife, 252, Madalena

Informações: @faedaformacoes

Valores (inscrições no Sympla)



Módulo Direitos Autorais R$ 50 (matrícula) + R$ 50 (curso completo)

Demais cursos R$ 20 (matrícula) + R$ 50 (curso completo)

