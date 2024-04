A- A+

FOTOGRAFIA Inscrições abertas para oficina gratuita de fotografia no Recife Curso, ministrado pelo fotógrafo Zack Kalone, tem o apoio do Edital Paulo Gustavo (PE)

"Aprendendo Fotografia na Prática" - curso ministrado pelo fotógrafo Zack Kalone - está com inscrições abertas para formação de turma com aulas marcadas para acontecer entre os dias 6 e 11 de maio no Downtown Pub, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



Gratuito, o curso será realizado sob apoio do Edital Paulo Gustavo, do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura de Pernambuco e Fundarpe. Interessados podem realizar inscrição neste link.

Para além de promover as aulas aos entusiastas da linguagem fotográfica, o curso tem também como mote o aspecto inclusivo - sendo, dessa forma, aberto para todas as idades e gêneros, pessoas con deficiência e gestantes, entre outros.









O curso vai fornecer certificado de 36 horas/aulas de carga horária.

“É a partir do registro do lugar, o olhar atento para as imagens que ele começa a ter um olhar crítico do meio que está inserido.



A formação através da fotografia possibilita esta população a se capacitar e entender que a fotografia hoje em dia é uma forma de trabalho remunerado”, assegura Zack Kalone, que complementa que o curso vai "trabalhar a formação cidadã para ampliar a percepção no jovem sobre a sua realidade e a comunidade"

Formação crítica

Ao longo do curso, os alunos vão ser inseridos em aspectos que passam pela formação crítica, ética e criativa. A ideia é levar os participantes a se familiarizar com recursos e as linguagens da fotografia.



Além disso, técnicas e princípios fotográficos, como composição e enquadramento, noções de iluminação e tipos de câmeras, serão também aspectos trabalhados no decorrer das aulas.

Serviço

Curso "Aprendendo Fotografia na Prática"

Quando: de 6 a 11 de maio, das 13h às 17h

Onde: Downtown Pub - Av. Boa Viagem 618, Boa Viagem

Inscrições gratuitas neste link

Informações: [email protected] // @zackfotografo

