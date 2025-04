A- A+

Big brother BRASIL Inscrições para o BBB 26 já estão abertas; saiba como tentar uma vaga para o reality Tadeu Schmidt anunciou nesta quinta-feira (17) que os interessados já podem se inscrever para a próxima edição do programa

Na reta final do BBB 25, uma nova edição do programa já foi confirmada. Nesta quinta-feira (17), a TV Globo anunciou que as inscrições para o BBB 26 já estão abertas.

Tadeu Schmidt compartilhou a informação durante a exibição ao vivo do reality. “Quer entrar na casa mais vigiada do Brasil? Está disposto a jogar para valer, a lutar por um prêmio milionário? Então, não perca tempo”, atiçou o apresentador.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Gshow. Ao entrar no link disponível no portal, os candidatos encontrarão um questionário para responder.



A emissora esclarece que as entrevistas iniciais com a produção são virtuais e presenciais. As seletivas espalhadas pelos estados ainda não começaram.

Veja também