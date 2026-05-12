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FOMENTO À CULTURA Prazo para inscrições para o Colorindo o Recife 2026 terminam nesta terça-feira (12) O processo conta ainda com comissões remuneradas e rotativas, responsáveis pelo acompanhamento e pela avaliação das propostas

Termina nesta terça-feira (12) o prazo de inscrição para o Colorindo o Recife 2026. O programa da Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB), tem como objetivo valorizar a arte urbana, credenciando artistas interessados em realizar painéis e oficinas educativo-culturais na cidade.

O edital está aberto desde o dia 6 de abril. Ele integra uma política pública permanente criada em 2022 para aproximar o poder público da cena de arte urbana.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, nesta edição, o cachê previsto é de R$ 7.800 por painel e oficina educativo-cultural. O pagamento será feito em duas etapas: 40% na entrega do croqui ou plano de aula e 60% após a conclusão da atividade.

O programa também prevê credenciamento contínuo, com avaliação semestral das novas inscrições, permitindo a entrada gradual de artistas ao longo dos ciclos.

O processo conta ainda com comissões remuneradas e rotativas, responsáveis pelo acompanhamento e pela avaliação das propostas.

As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (12), no site da Prefeitura do Recife, na página do Gabinete de Inovação Urbana.

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