DANÇA Estão abertas inscrições para o "Corpas Rizomáticas", curso gratuito de dança, no Recife Idealizada pela artista e pesquisadora Lane Luz, a oficina oferece vagas para explorar dança, ancestralidade e ecologia do corpo

Estão abertas, até o dia 30 de agosto, as inscrições gratuitas para a oficina de dança “Corpas Rizomáticas: Mulheres em Fio”, idealizada pela artista e pesquisadora Lane Luz.

A oficina é um desdobramento do espetáculo “Ser Rizoma” e é voltada para mulheres cis e trans, com o intuito de possibilitar uma vivência corporal que agrega dança, ancestralidade e discussões sobre o território (físico e simbólico).

As inscrições podem ser realizadas através de formulário online.

“Corpas Rizomáticas”

"Corpas Rizomáticas: Mulheres em Fio" propõe um corpo contracolonial, corpo esse que escuta, dança e sonoriza a partir da experiência encarnada com a natureza, o instinto e as memórias.

A oficina explora territórios maternais, ancestrais, simbólicos, geográficos e umbilicais, cruzando cosmologias afro-indígenas e as sabedorias de benzedeiras e parteiras.

No campo teórico, a oficina se ancora em referências como Ailton Krenak e Antônio Bispo dos Santos, a simbologia do projeto Flecha Selvagem e dos Cadernos Selvagens, o arquétipo da "Mulher Esqueleto" de Clarissa Pinkola Estés, e a potência criativa de artistas visuais como Rossana Paulino e Adriana.eu, além da performer UYRASODOMA e artigos da revista CLIMACOM sobre a vida vegetal.

Todas essas fontes convergem para a compreensão de um mover que é também um ato de reconexão e resistência.

A oficina acontecerá na Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACA), na Ilha Santa Terezinha, bairro de Santo Amaro, local representativo para Lane Luz, que veio dessa comunidade periférica.

"Quando falamos em território nesta pesquisa que dá base à proposta da oficina,

estamos nos referindo também a um outro ponto da questão, igualmente necessário,

que são os processos de desterritorialização de estados, posses, corpos, submissões,

exclusões, invisibilidades e formas que não mais, enquanto mulheres, desejamos",

explica a artista.

Sobre vagas e carga horária

Serão oferecidas 20 vagas para mulheres (cis e trans), artistas e/ou interessadas em trabalhos corporais, a partir dos 18 anos.

Dez dessas vagas serão destinadas a moradoras da Ilha Santa Terezinha. As outras dez serão divididas: duas vagas para mulheres da comunidade surda do Recife (com acessibilidade em Libras e a presença da intérprete Joselma Santos) e as oito restantes para mulheres de Recife em geral.

Com carga horária total de 18 horas de atividades, a oficina será dividida em seis encontros, de três horas cada. Os encontros terão a participação especial da musicista Sônia Guimarães, parceira de Lane Luz no espetáculo "Ser Rizoma", que colocará sua pesquisa sonora a serviço das vivências.

As inscrições são realizadas online, através do formulário disponibilizado nas redes de Lane Luz e do espetáculo "Ser Rizoma". A seleção se dará por meio dos relatos de intenção coletados no formulário.

