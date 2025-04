A- A+

FORMAÇÃO Inscrições abertas para curso gratuito de elaboração de projetos para o Funcultura Aulas do primeiro módulo ocorrem de 21 de abril a 30 de junho, de forma online

As inscrições para o “Cultura em Curso”, primeira formação online do Comitê de Cultura de Pernambuco (CCPE), podem ser feitas a partir desta quinta-feira (10). O primeiro módulo da formação tem como foco a elaboração de projetos para os editais do Funcultura.

A iniciativa é uma parceria entre o CCPE, que integra o Programa Nacional dos Comitês de Cultura do MinC, e o Núcleo de Ensino a Distância da Universidade Católica de Pernambuco (EaD Unicap).

Totalmente gratuito, o curso é voltado para artistas, produtores culturais e demais profissionais da indústria criativa de todo o estado. As aulas podem ser acessadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da EaD Unicap.

A primeira turma terá início entre os dias 21 de abril e 30 de junho. Serão lançados três módulos independentes ao longo de 2025: “Elaboração de Projetos”, “Gestão de Projetos” e “Prestação de Contas”.



Segundo a coordenadora-geral do Comitê de Cultura de Pernambuco, Joana D’Arc Ribeiro, a ideia de oferecer a formação online é "democratizar o acesso à informação e fortalecer quem faz cultura nos territórios”.

As inscrições para o curso devem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram do Comitê de Cultura de Pernambuco. Os participantes terão direito a certificado de conclusão ao final de cada módulo.



