Inscrições abertas para 1º Edital dos Arranjos Regionais para o Audiovisual

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Até o próximo 13 de novembro estão abertas as inscrições para o 1º edital dos Arranjos Regionais para o Audiovisual, destinado a 21 projetos em seis categorias.



Interessados devem efetuar a inscrição através da plataforma Mapa Cultural. Por lá o edital, cronograma e requisitos para os proponentes podem ser consultados.

Parceria

O edital inaugural dos Arranjos Regionais é iniciativa do Governo Federal em parceria com governos estaduais e municipais.



Pernambuco participa deste acordo, pensado para fortalecer ecossistemas audiovisuais locais e também descentralizar investimentos no setor.



No último mês de março, a parceria do projeto com Pernambuco foi firmada em cerimônia no Cinema São Luiz. Na ocasião, a ministra da Cultura Margareth Menezes, esteve presente, entre outros nomes.





Investimento

O programa, em Pernambuco terá um investimento total de R$ 24,6 milhões - sendo R$ 20 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e o restante de contrapartida estadual.



A União vai disponibilizar, ainda, R$ 20 milhões, distribuídos em outros três editais - que também vão ser lançados pelo Governo de Pernambuco nos próximos meses.

Para Renata Borba, diretora-presidente da Fundarpe, o edital amplia possibilidades de acesso ao fomento, dando continuidade a uma política pública construída a partir da experiência acumulada pelo Estado no audiovisual.

" (...) Os Arranjos Regionais chegam para ampliar esse caminho olhando para os diferentes agentes da cadeia, contemplando os diversos territórios do Estado. Através desse novo aporte para o setor do audiovisual, Pernambuco também reafirma sua articulação com as políticas públicas federais para fortalecer nossa produção e ampliar a descentralização dos recursos”, afirma Renata.

O edital

O novo edital é resultado do trabalho conjunto da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).



A construção da chamada também contou com escuta do setor audiovisual e discussões no Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco, com participação da Câmara Setorial do Audiovisual da Adepe.



Vale ressaltar que o Conselho Consultivo participa, ainda, da construção de outros três editais que serão lançados no âmbito dos Arranjos Regionais.

“O aporte de R$ 4 milhões feito pela Adepe é uma iniciativa da agência e do Governo no sentido de reconhecer o potencial da cadeia produtiva do audiovisual para um bom desenvolvimento econômico do Estado.



Esse edital vai fomentar o mercado, com a geração de emprego e renda, e também possibilitará a produção de obras que podem se tornar importantes ativos culturais para a economia criativa do Estado. Além disso, vai contribuir para descentralizar a produção audiovisual”, pontua a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira.

Já Ana Paula Jardim, interinamente à frente da secretaria de Cultura de Pernambuco, ressalta que o aporte é "um investimento que amplia oportunidades para quem produz, pesquisa, preserva, desenvolve novos projetos e promove a circulação e a formação no setor.



"Estamos destinando R$ 4 milhões de recursos próprios para apoiar projetos em diferentes etapas e formatos, ao mesmo tempo em que articulamos a chegada de outros R$ 20 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual", complementa ela.



Curtas e médias-metragens

Seis categorias vão ser contempladas com o aporte de R$ 4 milhões neste primeiro edital. São elas: curtas e médias-metragens, jogos eletrônicos autorais, núcleos criativos, festivais e mostras, pesquisa, memória e preservação.



As quantias serão pagas em parcela única após a etapa de habilitação - vale dizer, os projetos terão liquidez para a produção e cumprimento do cronograma de execução, que é de 12 meses.



Veja as categorias e valores do edital:

RMR, Zona da Mata, Agreste e Sertão

Dos 21 projetos contemplados, a distribuição dos recursos se dará da seguinte maneira: nove para a Região Metropolitana do Recife (RMR), quatro para a Zona da Mata, quatro para o Agreste e os outros quatro para o Sertão pernambucano.



Pessoas negras, indígenas e comunidades tradicionais, além de pessoas com deficiência e mulheres cis/pessoas trans terão garantia mínima de vagas.

O edital tamvém traz em destaque a categoria Núcleo Criativos, pensada com o intuito de de reunir profissionais do audiovisual para criação de projetos que, no futuro, possam concorrer em editais de fomento.



SERVIÇO

Inscrições abertas para o 1º Edital dos Arranjos Regionais para o Audiovisual

Quando: até 13 de novembro

Onde: Plataforma Mapa Cultural

Informações: e-mail [email protected]





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