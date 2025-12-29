A- A+

AUDIOVISUAL Estão abertas as inscrições para o N2B Wip Lab em Fernando de Noronha Laboratório de projetos audiovisuais ocorre durante o N2B - Film Commission Forum 2026

O N2B Wip Lab, laboratório de projetos audiovisuais, está com inscrições abertas. A iniciativa integra o N2B - Film Commission Forum 2026, evento que ocorre de 3 a 6 de março, em Fernando de Noronha.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de janeiro de 2026. O formulário e regulamento estão disponíveis no site oficial do evento.

Serão aceitos apenas projetos de cineastas residentes no Brasil, que apresentem temática socioambiental ou de promoção turística e territorial voltados para os países do BRICS e Iberoamérica. A seleção é voltada para longas-metragens e obras seriadas (ficção, documentário e híbrido).



Quanto à fase de produção, as propostas precisam se encaixar em uma das duas categorias: “Work In Progress” (em fase avançada de finalização) e “Desenvolvimento” (em fase de roteiro ou em pré-produção). Não há limite de inscrições de projetos por participante.

O laboratório deve selecionar dez talentos, sendo até quatro na categoria “Work In Progress” e no mínimo seis em “Desenvolvimento”. Os selecionados participarão de tutorias individuais, reuniões interinstitucionais com agentes da indústria audiovisual e representantes de film commissions, seminários e experiências imersivas.

Jacqueline Nsiah (Berlinale), Gugi Gumilang (HOTDOCS), Carla Esmeralda (Laboratório Novas Histórias) e os cineastas Fradique Mário Basto (Angola) e Samira Vera-Cruz (Cabo Verde) são alguns dos nomes presentes na lista de tutores.



*Com informações da assessoria de imprensa

