As incrições para os concursos carnavalescos do Recife serão abertas pela Prefeitura nesta quarta-feira (19). Os candidatos podem se inscrever até o próximo dia 8 de janeiro de 2024, apenas presencialmente, no Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro, Casa 39, das 9h às 16h.



Concursos de Rei Momo e Rainha do Carnaval, Porta Estandarte, Flabelista, Mestre Sala, Porta Bandeira e Passista, além da 9º edição do Concurso de Fantasias do Baile Municipal do Recife distribuirão, ao todo, mais R$ 220 mil em prêmios, em valores reajustados pelo Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular, política municipal de valorização das tradições culturais mais autênticas e ancestrais da cidade, que assegurou um aumento de 50% nos valores das premiações, sendo 40% em 2023 e 10% em 2024.Os regulamentos de todos os concursos estão disponíveis para consulta na internet.



Concursos carnavalescos

As disputas serão celebradas no próximo mês de janeiro, entre os dias 13 e 27, durante o extenso calendário de prévias carnavalescas, que esticam a vigência da maior festa de rua no calendário cultural recifense.



Completa a lista de tradicionais concursos momescos realizados pela Prefeitura do Recife o Concurso de Agremiações, o único que acontece durante a festa, contemplando 11 categorias de agremiações (Troças Carnavalescas Mistas, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Blocos de Pau e Corda, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Bois de Carnaval, Ursos (La Ursa) e Escolas de Samba), divididas nos grupos Especial, 1, 2 e de Acesso. Realizado desde os idos de 1930, o concurso distribuirá, sozinho, mais de R$ 1,2 milhão em prêmios.

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

A competição elege a dupla que reinará absoluta durante a festa. As majestades do Carnaval serão selecionadas em duas etapas, nos dias 13 e 27 de janeiro, para cumprir uma extensa agenda de compromissos durante todo o Carnaval. Entre os critérios de seleção estarão: desenvoltura, apresentação e conhecimentos gerais. A idade mínima para participar do concurso é 18 anos. A premiação será de R$ 30 mil para cada monarca: R$ 60 mil, ao todo.

Concurso de Porta Estandarte, Flabelista, Mestre Sala e Porta Bandeira

Neste concurso, a diversidade do Carnaval recifense se confirma. Reunindo porta estandartes de Clubes de Frevo, de Troças Carnavalescas, de Maracatus de Baque Virado, de Maracatus de Baque Solto, de Caboclinhos, e Tribos de Índios; flabelistas de Bloco de Pau e Cordas; e mestres sala e porta bandeiras de Escolas de Samba, a disputa será realizada nos próximos dias 21 e 22 de janeiro, distribuindo mais de R$ 69 mil em prêmios.

Concurso de Fantasias do Baile Municipal do Recife

No próximo ano, o concurso que elege as melhores, mais adornadas e criativas fantasias, nas categorias originalidade e luxo, chega à 9ª edição. Os concorrentes têm que ser maiores de 18 anos e podem participar ou não de agremiações carnavalescas. Cada um pode inscrever, no máximo, duas fantasias, necessariamente inéditas nas passarelas de Momo. Serão distribuídos prêmios de 1º, 2º e 3º lugares para cada categoria, totalizando R$ 64,5 mil. O concurso será realizado em etapa única, no dia 24 de janeiro. Os vencedores irão desfilar no palco do próximo Baile Municipal do Recife.

Concurso de Passistas

Dedicado a quem traz o frevo no coração e no pé, o concurso premia as mais diversas faixas etárias e também celebra diferentes estilos de frevo, contando com seis categorias: Infantil, Mirim, Juvenil I, Juvenil II, Adulto e Passista de Rua, todas nas modalidades masculina e feminina. Na avaliação dos candidatos, serão levados em consideração critérios como harmonia e diversidade de passos. As disputas acontecerão nos dias 25 e 26 de janeiro. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 26,6 mil entre os vencedores.

