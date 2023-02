A- A+

FOMENTO Inscrições para editais do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) são prorrogadas; veja novas datas Editais 2021/2022 do SIC terão aporte de pelo menos R$ 12 milhões para produções culturais

Editais do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), relativos a 2021/2022, estão com as inscrições prorrogadas, e o prazo que seria encerrado nesta terça-feira (28) segue aberto até o dia 10 de março.

Com investimento de R$ 7,8 milhões de aporte direto da Prefeitura do Recife e outros R$ 4,2 milhões via mecenato, os editais devem garantir, pelo menos, o valor de R$ 12 milhões para producões culturais.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, via endereço www.culturarecife.com.br. Pouco mais de 150 delas já foram registradas no sistema - parte, inclusive, com pendências que devem ser sanadas até o novo prazo.





Investimento

Para o SIC foram anunciados investimentos de R$ 7,8 milhões advindos do poder público municipal, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e R$ 4,2 milhões via mecentao, com direcionamento de parte dos impostos municipais, por empresas, para projetos validados pelo Sistema.

Entre as linguagens contempladas nos editais, estão Música, Circo, Literatura, Cultura Popular e Gastronomia.



No decorrer do período de inscrições, interessados podem procurar o posto de atendomento do Núcleo de Cultura Cidadã (Casa 39, Pátio de São Pedro), aberto das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. Os telefones 3224-3674 // 3224-3660 também estarão disponíveis para sanar dúvidas e dar orientações.

Veja também

bbb 23 Fred Nicácio acusa Bruna Griphao de agressão: "Deu um tapa na Amanda"