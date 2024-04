Inscrições para o 16º Encontro Nordestino de Xaxado estão abertas até o próximo dia 20

A- A+

Leia também

• Lula Queiroga e o mergulho poético em "Capibaribum", seu sexto álbum de carreira

• Max estreia "Da Ponte pra Lá", série de suspense que retrata os contrastes sociais de São Paulo

• Ditadura invadiu terreiros e destruiu peças sagradas do candomblé

O Encontro Nordestino de Xaxado chega a sua 16ª edição neste ano, celebrando a dança popular que foi tão difundida pelo Cangaço ao longo da história. Entre os dias 12 e 16 de novembro, o município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, recebe apresentações de grupos culturais do Brasil inteiro. Os interessados em participar do encontro com apresentações artísticas podem se inscrever gratuitamente até o próximo dia 20 de abril.



A presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Cleonice Maria, destacou a importância do encontro para a preservação da tradição do Xaxado.

“Além de contribuir com a preservação dessa expressão cultural do Sertão, o Encontro Nordestino de Xaxado vai, mais uma vez, destacar a nossa identidade regional e contribuir para que as comunidades locais se reconheçam e se orgulhem dessa herança cultural singular”, afirmou Cleonice.



Inscrições

Os artistas e grupos interessados na convocatória poderão ser representados por pessoa jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, que deverá estar em pleno funcionamento, grupo constituído legalmente como pessoa jurídica, artista microempreendedor individual (MEI) e empresário Individual.



Para realizar a inscrição, é preciso anexar um release ou histórico atualizado do artista ou grupo cultural. Também é necessário enviar as devidas comprovações referentes à consagração artística pela crítica especializada ou opinião pública, a exemplo de links com fotos e vídeos de espetáculos, além da relação de integrantes e suas respectivas funções.



O formulário de inscrição está disponível no link: https://forms.gle/kE16cp5p75gxkWpw, de forma gratuita, até às 23h59min do dia 20 de abril.

Programação

A grade da programação do evento, que é gratuito e aberto ao público, conta ainda com oficinas, shows musicais, cortejos de cultura popular, performances, intervenções urbanas, espetáculos, exposições, mostras, encontros e ações de patrimônio e formação

O 16º Encontro Nordestino de Xaxado é uma realização do Governo do Federal, através da Fundação Nacional de Artes (Funarte); a produção é do Centro Dramático Pajeú (CDP) e da Fundação Cultural Cabras de Lampião. Para mais informações, os interessados podem acessar https://museudocangaco.com.br/encontro-nordestino-de-xaxado/.









Veja também

banda Kiss vende seu catálogo musical, imagem e marca para empresa de integrante do ABBA