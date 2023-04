A- A+

Literatura Inscrições para o 65º Prêmio Jabuti estão abertas; confira as novidades desta edição Premiação literária conta com 21 categorias, divididas em quatro eixos

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) deu início à corrida para a 65ª edição do Prêmio Jabuti. As inscrições para a mais famosa premiação literária brasileira foram abertas nesta quinta-feira (27) e seguem até o dia 15 de junho, no site oficial do prêmio.

Além da escolha do Livro do Ano, a premiação conta com 21 categorias, divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Uma das novidades deste ano é a nova categoria Escritor Estreante, voltada a quem tenha publicado sua primeira obra em língua portuguesa no Brasil, no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022. O livro deve ser romance de entretenimento ou romance literário.



Outra inovação é a premiação para o vencedor da categoria Livro do Ano. Além de ser contemplado com a estatueta dourada e receber o valor de R$ 70 mil, a pessoa contmeplada ganhará uma viagem para a próxima Feira do Livro de Frankfurt, com uma agenda especial elaborada pela CBL para reuniões com editores, agentes literários e outros escritores do mundo todo.

