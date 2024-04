A- A+

TELEVISÃO Inscrições para o BBB 25 já estão abertas; Veja as regras e como é feito o cadastro Há mudanças no reality, e elas começam já na inscrição

O Big Brother Brasil 2024 chegou ao fim na noite de terça-feira (16), e as inscrições para o BBB 25 já estão abertas. O programa é, tradicionalmente, um fenômeno no que diz respeito à quantidade de inscrições de pessoas que desejam entrar na casa mais vigiada do Brasil. E é bom ficar atento porque há mudanças no reality, e elas já começam na inscrição.

Como se inscrever no BBB 25?

A primeira coisa a ser feita para quem deseja participar da próxima edição do Big Brother Brasil é escolher uma dupla. Isso mesmo: os participantes do BBB 25 vão entrar em duplas inscritas previamente. Pode ser amigo, parente, cônjuge, etc. Com a dupla definida, é hora de partir para a inscrição.





A inscrição para o BBB 25 é feita neste link. Ao entrar no cadastro, é preciso primeiro escolher a região onde você mora. Na sequência, conte sua história e fale sobre sua relação com sua dupla. Anexe fotos e vídeos. E pronto, agora é torcer.

Caso sua dupla avance na seleção, as entrevistas com a produção serão virtuais e presenciais. O contato será feito por e-mail, telefone ou SMS.

