Big Brother Brasil Inscrições para o BBB 25 serão em dupla; entenda Tadeu Schmidt deve anunciar em breve a abertura do cadastro para os candidatos ao reality show

O BBB 24 ainda nem chegou ao fim e informações sobre a formação do elenco da próxima edição já foram reveladas. A principal novidade é que, para 2025, a inscrição dos participantes “Pipocas” será em dupla.

“É fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto”, explica o site do reality show.

Em breve, o início das inscrições deve ser anunciado por Tadeu Schmidt no programa. Será apenas um cadastro no Gshow com os dois CPFs. Como a inscrição é online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-la juntos.

Durante o cadastro, é necessário ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional. Nesta etapa, que ocorre de forma presencial, os dois candidatos devem estar no mesmo local. Após se inscrever junto a uma dupla, não será possível fazê-lo novamente com outra pessoa.

