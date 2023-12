Inscrições para ocupação do Teatro Arraial Ariano Suassuna terminam em janeiro; saiba mais

A- A+

O prazo para inscrições no Edital de Ocupação de Pautas do Teatro Arraial Ariano Suassuna, na Boa Vista, termina no próximo dia 8 de janeiro, às 17h. A convocatória, promovida pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), é voltada para propostas de espetáculos não inéditos de circo, dança e teatro de Pernambuco para o primeiro semestre de 2024.

O objetivo é fortalecer a política pública de ocupação do equipamento cultural e promover a difusão da produção artística do Estado. O resultado dos selecionados será divulgado até o dia 30 de janeiro de 2024. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco.

Serão selecionados até três espetáculos de forma coletiva ou individual, que ocuparão o Teatro Arraial Ariano Suassuna nas datas previamente estipuladas no cronograma, e em três categorias: (1) Minitemporada de Teatro Adulto, com seis sessões consecutivas, nas sextas e sábados, às 20h, entre 23 de fevereiro e 9 de março de 2024; (2) Minitemporada de Dança, com seis sessões consecutivas, aos domingos, às 16h, entre 25 de fevereiro e 31 de março do ano que vem; (3) Minitemporada de Circo ou Teatro/Dança para Infância e Juventude, com seis sessões consecutivas, nas sextas e sábados, às 20h, entre 15 e 30 de março do próximo ano.

Poderão participar pessoa física maior de 18 anos e domiciliada em Pernambuco e pessoa jurídica de natureza cultural, também sediada no Estado há, pelo menos, seis meses. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, mas apenas uma poderá ser selecionada.

O proponente também deve providenciar a proposta de encenação, a sinopse do espetáculo, o histórico do grupo, coletivo, companhia ou trupe, a ficha técnica do espetáculo e currículo da equipe principal. Poderá ainda incrementar outros itens que julgue necessários à compreensão da proposta, a exemplo de fotos, cartaz, programa ou folheto do espetáculo, matérias de jornal, revista ou site de notícias da internet, entre outros.

Informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre a documentação exigida serão prestados por meio do e-mail [email protected] e do telefone (81) 3184-3185 (no horário de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira). Já outros esclarecimentos sobre o edital serão prestados por meio do e-mail [email protected].

Teatro Arraial

O Teatro Arraial Ariano Suassuna, equipamento cultural gerido pela Fundarpe, abre espaço não apenas para espetáculos das artes cênicas, mas também é utilizado para apresentações musicais, exibições de filmes, oficinas, palestras, cursos e outros eventos. O espaço possui uma programação variada dentro da linguagem das artes cênicas contemplando públicos de todas as idades. Considerado um teatro de pequeno porte, possui 94 poltronas, ar-condicionado e dois camarins, além de palco com 9,4 metros de largura e 7 metros de profundidade.

