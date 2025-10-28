Ter, 28 de Outubro

Cultura

Inscrições para os Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco em 2026; saiba mais

Aberta até o dia 14 de novembro, convocatória selecionará propostas de artistas, grupos, coletivos, orquestras, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e agremiações tradicionais

Encontro de blocos líricos no Pátio de São Pedro. Na foto, desfile do bloco Flor da Lira de Olinda. Encontro de blocos líricos no Pátio de São Pedro. Na foto, desfile do bloco Flor da Lira de Olinda.  - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

O Governo de Pernambuco anunciou a abertura das inscrições de propostas pra artistas, grupos, coletivos, orquestras, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e agremiações tradicionais para compor as programações dos festejos dos Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2026 (CAJU). A convocatória segue até as 16h59 do dia 14 de novembro, por meio do Mapa Cultural de Pernambuco.

“Estar na linha de frente da valorização da nossa cultura popular é um compromisso do Governo de Pernambuco. E é com esse espírito que realizamos mais uma ação conjunta, que fortalece a formação dos nossos ciclos festivos, como o Carnaval e o São João. O ‘CAJU’ propõe uma construção coletiva, abrindo caminhos e facilitando a participação de artistas, grupos e agremiações de todo o estado, com menos burocracia e mais acesso. É assim que a gente apoia, chega junto e movimenta a economia criativa em praticamente todos os municípios pernambucanos”, destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Aberta por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), a  convocatória é voltada à seleção de propostas artísticas para compor as programações dos festejos carnavalescos e juninos realizados ou apoiados pelo Governo do Estado, que buscam fortalecer, difundir e valorizar a produção cultural local.

“A iniciativa integrada visa ampliar o acesso da população a diferentes linguagens culturais, além de fomentar trocas efetivas entre artistas, comunidades e saberes, incentivando a circulação de agentes culturais em diversos territórios de Pernambuco”, explica a diretora de Ações Culturais da Fundarpe, Carla Pereira. 

Sobre a convocatória
O edital contempla artistas individuais, grupos, bandas, trios, coletivos e companhias, desde que seus representantes estejam devidamente habilitados.

Podem participar Pessoas Físicas com mais de 18 anos, naturais de Pernambuco ou domiciliadas no estado há pelo menos um ano; Pessoas Físicas que possuam o título de Cidadania Pernambucana concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe); Microempreendedores Individuais (MEIs) com Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) compatível com a proposta inscrita; além de Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que possuam natureza cultural e atue em áreas como produção musical, agenciamento artístico ou segmentos afins.

As categorias artísticas propostas pelo processo se dividem em dois blocos: para o Carnaval, serão selecionadas propostas nas áreas de Culturas Populares de Tradição Carnavalesca, Culturas Populares Diversas, Orquestras (de palco, de sopro e de frevo), Dança de Tradição Carnavalesca, Música de Difusão de Repertório Carnavalesco e Outros gêneros musicais. Já no ciclo junino, as categorias incluem Culturas Populares de Tradição Junina, Culturas Populares Diversas, Música de Difusão de Repertório Junino, Trios Pé-de-Serra, Quadrilha Junina e Outros gêneros musicais.

As propostas deverão ser inscritas exclusivamente por meio da plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, mediante o cadastro do proponente como Agente Individual — mesmo no caso de propostas coletivas. Com isso, apenas inscrições vinculadas a perfis individuais serão aceitas, independentemente da natureza da proposta apresentada.

Para os casos de dúvidas ou problemas técnicos com a plataforma, o suporte será prestado exclusivamente por meio do WhatsApp (81) 3184-3018 e pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Já sobre informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre a documentação exigida, os contatos podem ser feitos pelo e-mail [email protected] e o telefone (81) 3184-3015, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

*Com inormações da assessoria

