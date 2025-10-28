Inscrições para os Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco em 2026; saiba mais

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou a abertura das inscrições de propostas pra artistas, grupos, coletivos, orquestras, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e agremiações tradicionais para compor as programações dos festejos dos Ciclos Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2026 (CAJU). A convocatória segue até as 16h59 do dia 14 de novembro, por meio do Mapa Cultural de Pernambuco.



“Estar na linha de frente da valorização da nossa cultura popular é um compromisso do Governo de Pernambuco. E é com esse espírito que realizamos mais uma ação conjunta, que fortalece a formação dos nossos ciclos festivos, como o Carnaval e o São João. O ‘CAJU’ propõe uma construção coletiva, abrindo caminhos e facilitando a participação de artistas, grupos e agremiações de todo o estado, com menos burocracia e mais acesso. É assim que a gente apoia, chega junto e movimenta a economia criativa em praticamente todos os municípios pernambucanos”, destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Aberta por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), a convocatória é voltada à seleção de propostas artísticas para compor as programações dos festejos carnavalescos e juninos realizados ou apoiados pelo Governo do Estado, que buscam fortalecer, difundir e valorizar a produção cultural local.



“A iniciativa integrada visa ampliar o acesso da população a diferentes linguagens culturais, além de fomentar trocas efetivas entre artistas, comunidades e saberes, incentivando a circulação de agentes culturais em diversos territórios de Pernambuco”, explica a diretora de Ações Culturais da Fundarpe, Carla Pereira.

Sobre a convocatória

O edital contempla artistas individuais, grupos, bandas, trios, coletivos e companhias, desde que seus representantes estejam devidamente habilitados.



Podem participar Pessoas Físicas com mais de 18 anos, naturais de Pernambuco ou domiciliadas no estado há pelo menos um ano; Pessoas Físicas que possuam o título de Cidadania Pernambucana concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe); Microempreendedores Individuais (MEIs) com Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) compatível com a proposta inscrita; além de Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que possuam natureza cultural e atue em áreas como produção musical, agenciamento artístico ou segmentos afins.

As categorias artísticas propostas pelo processo se dividem em dois blocos: para o Carnaval, serão selecionadas propostas nas áreas de Culturas Populares de Tradição Carnavalesca, Culturas Populares Diversas, Orquestras (de palco, de sopro e de frevo), Dança de Tradição Carnavalesca, Música de Difusão de Repertório Carnavalesco e Outros gêneros musicais. Já no ciclo junino, as categorias incluem Culturas Populares de Tradição Junina, Culturas Populares Diversas, Música de Difusão de Repertório Junino, Trios Pé-de-Serra, Quadrilha Junina e Outros gêneros musicais.

As propostas deverão ser inscritas exclusivamente por meio da plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, mediante o cadastro do proponente como Agente Individual — mesmo no caso de propostas coletivas. Com isso, apenas inscrições vinculadas a perfis individuais serão aceitas, independentemente da natureza da proposta apresentada.



Para os casos de dúvidas ou problemas técnicos com a plataforma, o suporte será prestado exclusivamente por meio do WhatsApp (81) 3184-3018 e pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Já sobre informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre a documentação exigida, os contatos podem ser feitos pelo e-mail [email protected] e o telefone (81) 3184-3015, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



*Com inormações da assessoria

