SÃO JOÃO 2023 Inscrições para subvenção e atrações artísticas do Ciclo Junino do Recife abrem nesta quarta (5) Convocatória foi aberta neste sábado (1º) e edital está disponível para consulta

Grupos interessados em participar do Ciclo Junino do Recife, podem realizar inscrição a partir desta quarta-feira (5), mas a convocatória, publicada neste sábado (1º), pode ser consultada no site Cultura Recife. O período de inscrição será encerrado em 28 de maio.

Na mesma data para interessados na subvenção, serão abertas também inscrições para atrações artísticas para apresentação em palcos dos festejos juninos da cidade.





Para o São João 2023 no Recife, os cachês pagos a grupos, artistas e agremiações vão ser reajustados pelo Plano Recife MCP - Matriz das Cultura Popular, nos seguintes percentuais: 40% para cachês de até R$ 10mil; 30% para cachês entre R$ 10mil e R$ 20mil; 25% para cachês de R$ 20mil a R$ 40mil e 20% para cachês de R$ 40mil a R$ 80mil.



Ainda dentro da programação do MCP, os valores das subvenções e premiacões juninas serão reajustados em 40% em 2023 e em mais 10% no próximo ano.

Para esclarecimentos e orientações em relação à convocatória - lançada pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife - estarão disponíveis os telefones 3224-3674//3660, além do modo presencial diretamente no Núcleo de Cultura Cidadã (Pátio de São Pedro, Casa 39), das 10h às 16h (dias úteis).

