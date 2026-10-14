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INCLUSÃO Inscrições abertas para 2ª edição do Plano Conjunto voltado para inclusão no audiovisual Encontros, online, acontecem nesta quinta (15) e no próximo dia 29 de outubro, com participações de especialistas de Pernambuco, Bahia e Pará

O direito de aprender e a possibilidade de criar são motes da 2º edição do Plano Conjunto com atividades formativas para iniciativas no audiovisual voltadas à educação inclusiva, acessibilidade e laboratório de cinema.



Com inscrições abertas e gratuitas neste link, o segundo ciclo do projeto - ministrado via Plataforma Google Meet - pretende aproximar discussões acerca das diferentes formas de conhecer e participar dos espaços educativos.



O intuito é de avançar para experiências que mostram como pessoas com deficiência podem construir seus próprios caminhos na arte.



Participantes

Com pesquisadores, artistas e representantes de Pernambuco e dos estados da Bahia e do Pará, e com a ideia de compartilhar práticas e ampliar o debate sobre acessibilidade, a programação do Plano Conjunto terá início em uma masterclass nesta quinta, às 19h.

"Outros modos de estar, aprender e conhecer" terá à frente a pesquisadora mineira Mariana Rosa, com a relfexão sobre educação inclusiva e anticapacitista, abordando diferentes maneiras de aprender, conhecer e participar dos espaços educativos.





Já na próxima semana, na quinta-feira 29 de outubro, às 19h, será formada a mesa “Cinema em conjunto: outros modos de realização audiovisual”, com experiências de formação e criação audiovisual com pessoas com deficiência, pessoas surdas e pessoas com Síndrome de Down.



A proposta é compartilhar iniciativas que utilizam o audiovisual como ferramenta de inclusão, expressão e participação social, além de discutir caminhos para tornar os processos de criação mais acessíveis.

Estarão no debate Tatiana Martins, do AnimaLibras (PE), Keké Bandeira, do PCD no Audiovisual (PA) e Ana Luisa Fernandez, do Nosso Olhar (BA) - todas elas, mulheres à frente de projetos voltados ao audiovisual direcionado a pessoas con deficiência.

A conversa será mediada por Túlio Rodrigues, coordenador do Plano Conjunto e do Ocinea – Observatório do Cinema Acessível.

Sensoriais

Já nos próximos dias 21 e 22 de outubro, ainda dentro da segunda edição do Plano Conjunto, será promovida uma experiência sensorial que articula audiovisual acessível, percepção tátil e criação artística.



Direcionada a crianças surdas, a ideia é explorar formas de vivenciar narrativas cinematográficas, estimulando a imaginação e a descoberta através do tato e de experiências sensoriais.



A atividade integra a proposta do Plano Conjunto, que é de ampliar possibilidades de acesso ao cinema, tendo a acessibilidade não apenas como recurso de adaptação mas como parte de experiência cultural.



Compõem as atividades nestes dias, por exemplo, exibição de curtas (Cinema da Fundação) somada à vivência com argila e uma visita sensorial à Oficina Francisco Brenannd.



PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 15 de outubro, às 19h

Masterclass “Outros modos de estar, aprender e conhecer”, com Mariana Rosa (MG)



Quarta-feira, 21 de outubro, às 14h

Exibição de curtas + vivência com argila, Cinema da Fundação



Quinta-feira, 22 de outubro, às 14h

Visita sensorial, Oficina Francisco Brennand

Quinta-feira, 29 de outubro, às 19h

Mesa “Cinema em conjunto: outros modos de realização audiovisual”, com Tatiana Martins (AnimaLibras/PE), Keké Bandeira (PCD no Audiovisual/PA) e Ana Luisa Fernandez (Nosso Olhar/BA). Mediação: Túlio Rodrigues (Plano Conjunto/PE)



SERVIÇO

Plano Conjunto – 2º ciclo de atividades

Quando: nesta quinta (15) e no próximo dia 29 de outubro - com atividades também nos dias 21 e 22 deste mês

Onde: Plataforma Google Meet

Inscrições gratuitas neste link

Informações: @plano.conjunto.lab





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