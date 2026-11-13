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Cinema

"Inside Gaza" revela o desafio de ser correspondente de guerra em casa

"Não se pode ser correspondente de guerra durante vários anos a partir de casa", disse Lam Trong em entrevista à AFP durante o recente The American French Film Festival (TAFFF), nos Estados Unidos

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Um funcionário do hospital remove camas de uma área danificada dentro do Hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 12 de novembro de 2026Um funcionário do hospital remove camas de uma área danificada dentro do Hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 12 de novembro de 2026 - Foto: Eyad Baba/AFP

O documentário "Inside Gaza", que está em campanha por uma indicação ao Oscar, mostra os desafios pessoais e profissionais enfrentados pela equipe da AFP para cobrir os acontecimentos em Gaza desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro.

A diretora Hélène Lam Trong coloca diante das câmeras esses profissionais, na linha de frente de uma cobertura difícil enquanto lidavam com uma situação pessoal dramática, correndo perigo e assistindo à destruição de sua cidade, à morte de familiares, amigos e colegas.

"Não se pode ser correspondente de guerra durante vários anos a partir de casa", disse Lam Trong em entrevista à AFP durante o recente The American French Film Festival (TAFFF), nos Estados Unidos.

"A maioria dos correspondentes internacionais, e essa é a grande diferença, cobre uma guerra ou uma notícia e depois volta para casa, para um lugar seguro", acrescentou a jornalista independente e documentarista francesa.

"Os jornalistas palestinos não podiam fazer isso. Eles estavam presos junto com a população civil de Gaza, sem saída, e, com o passar dos dias, tornaram-se vítimas da guerra", prosseguiu.

Após o violento ataque perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro, que deixou mais de 1.200 mortos, Israel fechou as fronteiras e proibiu a entrada e saída de jornalistas em Gaza, o que tornou o trabalho dos profissionais locais, como a equipe da AFP, imprescindível para contar ao mundo o que estava acontecendo.

O valor do jornalismo
Lam Trong ressaltou que seu trabalho busca, por um lado, falar sobre Gaza, mas também "conscientizar a cidadania sobre a importância do jornalismo de campo, sobre o que devemos aos repórteres que saem para coletar informações".

Diante da crise que o jornalismo enfrenta, é crucial explicar ao público em geral o processo por trás da produção de notícias, a importância de trabalhar em campo, os custos e os riscos que os profissionais enfrentam para registrar e transmitir informações, sustenta.

"Acho que um pouco mais de transparência e um pouco mais de educação podem ajudar a convencer as pessoas de que (...) não merecemos ser acusados de propaganda quando fazemos reportagens em campo e, sobretudo, que vale a pena gastar dinheiro para nos ler, nos ouvir, nos ver, porque temos uma grande utilidade social".

Lam Trong construiu sua carreira em torno de temas como conflitos bélicos e suas consequências, mas pensou duas vezes antes de assumir "Inside Gaza".

Temia ser tachada de antissemita, algo que poderia comprometer seu trabalho, mas abraçou o projeto por seu conteúdo.

"Em Gaza, pelo menos, o jornalismo e os jornalistas se tornaram temas cruciais, porque foram assassinados, atacados e perseguidos", disse.

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Nas entrevistas de "Inside Gaza", os jornalistas falam sobre a frustração de ver seu trabalho, realizado em condições tão extremas, colocado em xeque ou simplesmente não divulgado.

"As fotos, notícias e vídeos da AFP são utilizados pelos meios de comunicação de todo o mundo. Mas, nesta guerra, algumas de nossas imagens nunca foram usadas", diz Adel Zaanoun no documentário.

"Isto nos preocupava, chegou até a nos assustar, porque, desde o começo, os milhares de palestinos assassinados não contavam para a mídia".

A ofensiva de Israel em Gaza deixou mais de 73.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU, e deslocou centenas de milhares de pessoas em uma crise humanitária crescente.

Lam Trong, vencedora do Prêmio Albert Londres, considerado o equivalente ao Pulitzer na França, destacou o poder do cinema para informar e o potencial de uma plataforma como o Oscar para ampliar a audiência.

"Uma indicação ao Oscar é uma oportunidade para levar a Hollywood uma mensagem muito importante (...) de que a liberdade de imprensa está ameaçada e de que devemos defender os jornalistas, não só o jornalismo, mas os próprios jornalistas".

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas e a Repórteres Sem Fronteiras, desde o início da guerra cerca de 200 jornalistas morreram em Gaza.

Os sete jornalistas da AFP e seus familiares foram evacuados entre fevereiro e abril de 2024. Em Gaza, a agência continua a cobertura com o apoio de cerca de dez colaboradores.

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