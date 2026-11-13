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Cinema "Inside Gaza" revela o desafio de ser correspondente de guerra em casa "Não se pode ser correspondente de guerra durante vários anos a partir de casa", disse Lam Trong em entrevista à AFP durante o recente The American French Film Festival (TAFFF), nos Estados Unidos

O documentário "Inside Gaza", que está em campanha por uma indicação ao Oscar, mostra os desafios pessoais e profissionais enfrentados pela equipe da AFP para cobrir os acontecimentos em Gaza desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro.

A diretora Hélène Lam Trong coloca diante das câmeras esses profissionais, na linha de frente de uma cobertura difícil enquanto lidavam com uma situação pessoal dramática, correndo perigo e assistindo à destruição de sua cidade, à morte de familiares, amigos e colegas.

"Não se pode ser correspondente de guerra durante vários anos a partir de casa", disse Lam Trong em entrevista à AFP durante o recente The American French Film Festival (TAFFF), nos Estados Unidos.

"A maioria dos correspondentes internacionais, e essa é a grande diferença, cobre uma guerra ou uma notícia e depois volta para casa, para um lugar seguro", acrescentou a jornalista independente e documentarista francesa.

"Os jornalistas palestinos não podiam fazer isso. Eles estavam presos junto com a população civil de Gaza, sem saída, e, com o passar dos dias, tornaram-se vítimas da guerra", prosseguiu.

Após o violento ataque perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro, que deixou mais de 1.200 mortos, Israel fechou as fronteiras e proibiu a entrada e saída de jornalistas em Gaza, o que tornou o trabalho dos profissionais locais, como a equipe da AFP, imprescindível para contar ao mundo o que estava acontecendo.

O valor do jornalismo

Lam Trong ressaltou que seu trabalho busca, por um lado, falar sobre Gaza, mas também "conscientizar a cidadania sobre a importância do jornalismo de campo, sobre o que devemos aos repórteres que saem para coletar informações".

Diante da crise que o jornalismo enfrenta, é crucial explicar ao público em geral o processo por trás da produção de notícias, a importância de trabalhar em campo, os custos e os riscos que os profissionais enfrentam para registrar e transmitir informações, sustenta.

"Acho que um pouco mais de transparência e um pouco mais de educação podem ajudar a convencer as pessoas de que (...) não merecemos ser acusados de propaganda quando fazemos reportagens em campo e, sobretudo, que vale a pena gastar dinheiro para nos ler, nos ouvir, nos ver, porque temos uma grande utilidade social".

Lam Trong construiu sua carreira em torno de temas como conflitos bélicos e suas consequências, mas pensou duas vezes antes de assumir "Inside Gaza".

Temia ser tachada de antissemita, algo que poderia comprometer seu trabalho, mas abraçou o projeto por seu conteúdo.

"Em Gaza, pelo menos, o jornalismo e os jornalistas se tornaram temas cruciais, porque foram assassinados, atacados e perseguidos", disse.

Nas entrevistas de "Inside Gaza", os jornalistas falam sobre a frustração de ver seu trabalho, realizado em condições tão extremas, colocado em xeque ou simplesmente não divulgado.

"As fotos, notícias e vídeos da AFP são utilizados pelos meios de comunicação de todo o mundo. Mas, nesta guerra, algumas de nossas imagens nunca foram usadas", diz Adel Zaanoun no documentário.

"Isto nos preocupava, chegou até a nos assustar, porque, desde o começo, os milhares de palestinos assassinados não contavam para a mídia".

A ofensiva de Israel em Gaza deixou mais de 73.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU, e deslocou centenas de milhares de pessoas em uma crise humanitária crescente.

Lam Trong, vencedora do Prêmio Albert Londres, considerado o equivalente ao Pulitzer na França, destacou o poder do cinema para informar e o potencial de uma plataforma como o Oscar para ampliar a audiência.

"Uma indicação ao Oscar é uma oportunidade para levar a Hollywood uma mensagem muito importante (...) de que a liberdade de imprensa está ameaçada e de que devemos defender os jornalistas, não só o jornalismo, mas os próprios jornalistas".

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas e a Repórteres Sem Fronteiras, desde o início da guerra cerca de 200 jornalistas morreram em Gaza.

Os sete jornalistas da AFP e seus familiares foram evacuados entre fevereiro e abril de 2024. Em Gaza, a agência continua a cobertura com o apoio de cerca de dez colaboradores.

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