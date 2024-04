Insólito:Murilo Benício revela que morou com 'fantasma' em apartamento assombrado de Adriana Esteves

A- A+

Convidado do "Que História É Essa, Porchat?" na última terça-feira (16), Murilo Benício revelou um caso insólito. Após se separar de Alessandra Negrini em 1999, o ator comprou um apartamento da colega Adriana Esteves. Após seis meses morando com o filho Antonio na nova residência, descobriu que o lugar era habitado por um "fantasma".

- Eu estava em um momento muito especial da minha vida, minha primeira separação - contou Benício. - Aí eu comprei o apartamento dela [Adriana Esteves]. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara... o fantasma.

De acordo com o ator, o fantasma tinha até nome: Hugo. A primeira aparição teria ocorrido quando Benício estava com o filho no apartamento:

- Estou chegando em casa... O Antônio adorava sair correndo pelo meio do corredor e pular na minha cama. Eu estava indo atrás dele e passa um homem atrás de mim. Quando eu olhei pro Antonio, ele falou assim: "Pai, quem que entrou no meu quarto? O homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto". Eu tive que demonstrar coragem!

Benício procurou pelo quarto, mas não achou nada. Ainda assim, tinha o pressentimento que ele e o filho não estavam sozinho. Com o tempo, o ator foi criando uma relação com o "roomate". Batia a boca com Hugo, que acendia as luzes da casa toda.

Durante um encontro com uma "paquera" no apartamento, o fantasma explodiu uma lâmpada na área de serviço.

- Eu fui até a cozinha gritando que ele não respeita as vizinhas - contou. - "Que inferno, eu te odeio... por mim você pegava suas coisas e ia embora ontem." Quando eu voltei, ela (a paquera) estava com o olho desse tamanho... Perguntei: Você viu? E ela: "Não, ouvi. Como você pode falar com uma funcionária assim?" Aí eu falei: "não, é um funcionário". Porque não sabia mais se era pior ela achar que eu grito com as pessoas ou ter certeza que eu tinha um fantasma ali dentro.

O ator disse que tinha conversa sérias com Hugo, mas que seu filho nunca viu o fantasma.

- Eu fico chateado porque eu acho que podia ser uma relação boa entre ele e eu - lamentou. - Ele podia ser um fantasminha camarada.

