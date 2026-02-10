A- A+

cultura pop Inspirado em Xuxa? Fãs destacam semelhança entre show de Bad Bunny e clipe da Rainha dos Baixinhos Artista porto-riquenho, que cresceu assistindo aos programas da apresentadora brasileira, inspira especulações e comparações na web sobre sua apresentação no intervalo do Super Bowl

Essa é a mistura do Brasil com... Porto Rico. Assim pode ser definida a derradeira parte da apresentação antológica de Bad Bunny no show do intervalo do Super Bowl.



Internautas brasileiros vêm usando as redes sociais para apontar uma conexão entre um trecho da performance do cantor porto-riquenho e um videoclipe da música "América geral", de Xuxa, de 1992. Detalhe: Bad Bunny é um fã declaradíssimo da apresentadora e cresceu assistindo aos programas da loura.

Ao fim do show — marcado por mensagens políticas subliminares e uma animada exaltação da cultura latina —, o artista pegou uma bola de futebol em que se lia "Juntos, somos a América". Em seguida, músicos e bailarinos desfilaram com bandeiras dos países do continente americano.



"Deus abençoe a América", ele disse, reproduzindo a frase patriótica comumente usada por quem nasce nos EUA. E acrescentou, como numa explicação: "Ou seja: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Brasil, Colômbia...", e assim por diante, citando todos os países do continente americano.

GOD BLESS AMERICA — Bad Bunny atualiza o significado da frase enquanto todas as bandeiras dos países das Américas entram em campo.



HISTÓRICO! pic.twitter.com/JAOB3HbmfZ — Nação Marvel (@nacaomarvell) February 9, 2026



No tal videoclipe de Xuxa, lançado como parte do álbum "Xou da Xuxa 7" — e que contava com uma participação especial de Sandy —, uma imagem parecidíssima pinta e borda as telas. Enquanto a letra é entoada ("Toda América, será América / América geral / Uma América, mais América / Que norte, sul, central", diz o refrão), crianças com bandeiras de todas as nações do continente andam lado a lado.



A rigor, não é possível afirmar que a produção de Xuxa serviu de inspiração consciente para Bad Bunny, já que o porto-riquenho não se manifestou sobre o assunto. Nas redes sociais, porém, o tema inspira um sem-número de especulações. "Que incrível! Bad Bunny nunca esqueceu da Xuxa", brincou um seguidor do artista. "Ele foi baixinho também", comentou outra pessoa. "Bunny parece ter reeditado o mesmo trecho do clipe da Rainha dos Baixinhos", avaliou mais um internauta.

De fato, Bad Bunny foi um "baixinho". No início deste mês, em entrevista à revista "GQ", ele revelou que a apresentadora brasileira "fez parte da sua infância". Entre as décadas de 1980 e 1990, a alcance da loura era tão grande que ela gravou discos inteiros em espanhol, o que solidificou sua presença em países da América Hispânica, sobretudo Porto Rico, México, Argentina e Chile.

