Chico Moedas Instagram de Chico Moedas é reativado um dia após anúncio de término com Luísa Sonza Amigo do streamer afirmou nesta quinta-feira que perfil foi desativado após denuncias na rede social. Meta não diz quais foram os motivos para suspensão temporária da conta

A conta de Chico Moedas no Instagram foi reativada nesta quinta-feira. O perfil do streamer havia sido desabilitado após a cantora Luísa Sonza anunciar o término do namoro entre os dois, poucos dias depois da música feita em homenagem a Chico ter chegado ao topo da lista de reproduções do Spotfy. Inicialmente, fãs suspeitaram que o stremer teria tirado a página do ar por conta da repercussão negativa do fim do romance, mas o youtuber Casimiro, amigo do Chico, afirmou que o perfil havia sido derrubado após uma série de denúncias na rede social.

Com o uso cada vez mais frequente do Instragram como instrumento de trabalho e plataforma de venda uma suspensão como essa pode resultar em prejuízo financeiro.

Procurado para esclarecer o motivo da desativação do perfil, o Instagram ainda não respondeu à reportagem. O que se sabe é que os usuários da rede têm a opção de denunciar uma conta ou publicação. Entre as alegações que podem ser feitas para o pedido de retirada do ar de uma página estão nudez, violação de propriedade intelectual, assédio, golpe ou fraude, entre outras.

Ao receber denúncias em massa, o Instagram suspende automaticamente a conta do usuário. É o que explica o professor de marketing digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) João Vitor Rodrigues:

— O parâmetro para o Instagram derrubar uma conta é técnico. Se tem muitas denúncias, ele entende como um sinalizador para desativar a conta, é um processo automático. Isso é muito comum na internet com fãs de artistas, ocasiões como essas que acontecem uma disputa.

O "Centro de Ajuda" do Instagram, explica que ao receber uma denúncia, a plataforma diz que adota medidas para "ocultar ou remover esse conteúdo", caso conclua que a conta ou publicação viola suas diretrizes.

Termos de uso

Rodrigues diz que uma forma de se precaver de possíveis denúncias é ter ciência dos termos de uso que são aceitos ao criar uma conta. Ao aceitar os termos, o usuário dá autorização para que a rede social pare de disponibilizar o serviço — ou parte dele — quando entender ser necessário.

“Podemos recusar disponibilizar ou parar de disponibilizar todo ou parte do Serviço (incluindo encerrar ou desativar o teu acesso aos Produtos da Meta e aos Produtos das empresas da Meta) imediatamente para proteger a nossa comunidade ou os nossos serviços ou se criares um risco ou eventual exposição jurídica para nós, desrespeitares os presentes Termos de Utilização ou as nossas políticas (incluindo as nossas Normas da Comunidade do Instagram), se infringires repetidamente os direitos de propriedade intelectual de terceiros ou mediante obrigação legal” diz trecho do termo.

Caso a conta tenha sido desativada por engano, o usuário pode solicitar uma análise da decisão da plataforma. Para isso, o Instagram informa ser necessário fazer login, informar a senha e seguir instruções na tela. O tempo para reativação da conta de Chico Moedas foi um dia, mas , de acordo com Rodrigues, isso pode variar.

— Não costuma ser um processo demorado, mas não é de uma hora para outra — diz.

